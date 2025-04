"Zonder jou was ik wellicht gestopt": Remco Evenepoel dankt zijn dierbaren voor steun tijdens revalidatie

Vrijdag maakt Remco Evenepoel zijn comeback in de Brabantse Pijl. In een emotionele post op zijn sociale media heeft Evenepoel teruggeblikt op de voorbije zes maanden, waarin vooral zijn vrouw Oumi heel belangrijk was voor hem.

"Eindelijk is het tijd voor mijn comeback", schrijft Evenepoel op Instagram. Na zes maanden zonder koersen staat hij vrijdag aan de start van de Brabantse Pijl. "Na dagen, weken, maanden wachten en wachten, kan ik eindelijk uitkijken naar mijn eerste koersen."

"De weg hier naartoe is heel zwaar en uitdagend geweest. Zeker en vast de zwaarste strijd uit mijn leven tot dusver, mentaal en fysiek. Ik kan eerlijk zeggen dat ik in de put heb gezeten en veel twijfelde over mijn toekomst."

Evenepoel dankbaar voor steun van Oumi

"Daar zijn veel tranen en frustatie aan te pas gekomen. Net daarom wil ik jullie tonen wie er echt voor me is geweest." Evenepoel dankt vooral zijn vrouw Oumi dat ze hem door de donkere periode heen heeft gesleurd.

"Je hebt hard gewerkt om te slagen voor al je examens, dat was ongezien. Dat gecombineerd met ik die geblesseerd was en erg diep zat... Ik kan alleen maar zeggen: bedankt voor alles. Elke dag leerde je me lessen, over alles in het leven."

"Hoe ik door zware periodes moet komen, hoe ik me moet focussen, hoe ik gelukkig kan zijn in moeilijke tijden. We hebben vaak samen gebeden en gaan dat nog veel doen, ook dat is iets geweldig dat je me hebt geleerd. Het is geweldig om dat met je te delen."

Ik wil je gewoon vertellen dat ik, zonder jou, wellicht gestopt zou zijn met mijn carrière.

"Ik wil je gewoon vertellen dat ik, zonder jou, wellicht gestopt zou zijn met mijn carrière. Van daar heb je me helpen rechtkrabbelen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik van je hou en je bedanken voor wie je bent."

"Ik moet zeker ook mijn ouders bedanken om er altijd voor mij te zijn. En mij met alles te helpen! Sinds mijn kindertijd doen jullie alles voor mij, en dat zal ik nooit vergeten."

"Een grote dankjewel aan alle familieleden van beide kanten en dichte vrienden - dat zijn er niet veel - om aan mij te denken, en me een beetje gelukkiger te maken wanneer ik het kon gebruiken. Alles wat je voor me gedaan hebt, zal ik nooit vergeten en teruggeven."

"Aan de medische staf die aan me gewerkt heeft - en nog steeds werkt - met mij tijdens mijn revalidatie: BEDANKT. We kwamen van ver terug, maar we deden het... opnieuw. Tot snel, Remco."