Soudal-QuickStep heeft heel goed nieuws te melden over Remco Evenepoel

De kogel is officieel door de kerk. Remco Evenepoel maakt zijn comeback na al zijn blessureleed in de Brabantse Pijl.

Soudal-QuickStep laat in een officiële mededeling weten dat Remco Evenepoel van start gaat in de Brabantse Pijl, volgende vrijdag. Hij wordt bijgestaan door Gil Gelders en Pieter Serry.

Ook de Nederlanders Pascal Eenkhoorn en Pepijn Reinderink, de Britse kampioen Ethan Hayter en de Italiaan Thomas Pesenti vervolledigen de selectie.

“Ik tel de dagen af tot ik voor het eerst in meer dan zes maanden weer met de jongens kan koersen”, laat onze landgenoot weten. “Het is lang geleden sinds mijn vorige koers met het team, maar ik ben blij dat ik zo dicht bij mijn terugkeer sta.”

“Ik heb al die maanden hard gewerkt, heb een goed trainingskamp gehad in Spanje en ik voel me goed en gemotiveerd. Ik ga er niet heen met specifieke doelen, want het belangrijkste zal zijn om het wedstrijdritme terug te krijgen na al die tijd”, besluit hij.

Evenepoel was out na een val begin december, toen hij tegen de openslaande deur van een bestelwagen van bpost knalde. De blessures waren veel erger dan men op het eerste moment dacht.

Evenepoel gaat in principe ook van start in de Amstel Gold Race (20 april), de Waalse Pijl (23 april), Luik-Bastenaken-Luik (27 april) en de Ronde van Romandië (29 april-4 mei).