Dries De Bondt verspeelt negende plaats in Parijs-Roubaix door bizarre fout: "Dit is zuur"

Dries De Bondt (Decathlon-AG2R) heeft een negende plaats in Parijs-Roubaix laten liggen. Alles liep goed voor De Bondt, tot hij vergat om de piste op te draaien.

Voor Dries De Bondt was het nog maar zijn derde deelname aan Parijs-Roubaix. In 2018 overleed zijn toenmalige ploegmaat Michael Goolaerts tijdens de koers en zat De Bondt met zijn hoofd ergens anders in de finale, vorig jaar gaf hij op.

De Bondt kende de finale van Parijs-Roubaix dus niet goed en het liep dan ook fout. "Bij het afdraaien van die laatste kasseistrook, onder de rode vod, ben ik de motard voor mij gevolgd", doet De Bondt zijn verhaal bij Het Nieuwsblad. "Helaas nam die de afleiding, maar ik dus ook."

Bij de verkenning rijden renners ook nooit tot aan die laatste kasseistrook, de renners draaien vaak vanop de weg de piste op. De Bondt moest rechts, links en nog eens rechts. Hij schatte het verkeerd in en kwam met hoge snelheid aan kwam zo dicht op een motard te zitten.

Geen negende plaats voor De Bondt in Parijs-Roubaix

De Bondt had op dat moment niet door dat hij op de negende plaats aan het rijden was, dat hij hoorde hij pas achteraf. Toen hij terugdraaide waren al heel wat renners hem voorbij gestoken en moest De Bondt tevreden zijn met de 22ste plaats.

Hij kan het zelf allemaal relativeren, maar vindt het ook zuur. "Ik wilde voor mezelf bewijzen dat ik top tien kon rijden in een Monument. Ik had al te vaak gehoord dat ik een goede coureur was en schoon uitslagen had gereden maar dat ik voor de echt grote koersen toch iets tekort kwam. Zoveel kansen op een top tien in een grote koers krijg ik niet en dan smaakt dit wel zuur."