📷 Man die volle bidon naar Van der Poel gooide heeft ook klacht van UCI en Alpecin-Deceuninck aan zijn been

Het waren geen fraaie beelden, zondag in Parijs-Roubaix. Een toeschouwer gooide een volle bidon in de richting van Mathieu van der Poel.

Mathieu van der Poel was niet te spreken over het incident met de bidon. Hij sprak zelfs van een poging tot doodslag die op hem uitgevoerd werd.

Maandag gaf een toeschouwer uit Waregem zich aan bij de politie voor de feiten. Hij werd onder druk gezet van de fanclub van Matej Mohoric, waarvan hij geen deel uitmaakte, maar met wie hij wel met de bus meereisde, om zich aan te geven.

Ondertussen heeft ook het Franse gerecht een onderzoek opgestart naar de feiten. Alpecin-Deceuninck, de ploeg van Van der Poel, diende klacht in. Ook de internationale wielerunie UCI deed dat.

“Dergelijk gedrag moet naar behoren en streng bestraft worden, zoals in het verleden al is gebeurd. Ook in de toekomst zal op dezelfde manier opgetreden worden tegen tegen elke daad die de fysieke integriteit van renners in gevaar brengt”, klinkt het.

Voor Alpecin-Deceuninck gaat het veel verder dan wat enkel zondag gebeurde met hun renner. “Te vaak merken we dat het wangedrag gevolg is van - of minstens gepaard gaat met - overmatig alcoholgebruik”, laat de ploeg weten.

“Wat zondag gebeurde is een escalatie van eerdere feiten, met niet alleen Mathieu van der Poel als mikpunt. Ook tijdens andere wedstrijden – zowel in het veld als op de weg – stelden we vast dat wangedrag van enkelen verstrekkende gevolgen heeft. Het zorgt ervoor dat de veiligheid van de renners lang niet altijd kan worden gegarandeerd, het overschaduwt het plezier en de reputatie van de rechtgeaarde wielerliefhebbers en het leidt de aandacht af van de sportieve prestaties."