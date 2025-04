Visma-Lease a Bike komt met cynische reactie op nieuwe vierde plaats van Wout van Aert

Visma-Lease a Bike is opnieuw met lege handen achtergebleven in Parijs-Roubaix. Bij de Nederlandse ploeg waren ze eerlijk over de prestatie van Wout van Aert.

Een achtste plaats van Olav Kooij in Milaan-Sanremo en twee keer een vierde plaats van Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Opnieuw geen podiumplaats in een monument voor Visma-Lease a Bike.

In het Bos van Wallers werd al duidelijk dat Van Aert niet in aanmerking zou komen voor de zege. Van Aert zakte erdoor, nadat hij even daarvoor al had moeten achtervolgen door een valpartij. Hij had toen al veel energie verspild.

Visma-Lease a Bike niet tevreden over Parijs-Roubaix

In het laatste uur kwam Van Aert er opnieuw door, net als in de Ronde van Vlaanderen. Al was dat opnieuw niet goed genoeg om mee te strijden voor de zege. Van Aert greep ook weer naast het podium.

Head of Racing Grischa Niermann reageerde cynisch. "Een vierde plek was het maximum. Als Wout zegt dat hij niet goed genoeg was, dan is het zo. Ja, hij kwam er net als vorige week door in het 6e uur, maar de koers duurt geen 10 uur, hé. Na 6 uur is het gedaan", zei hij bij Sporza.

"We zijn aan het voorjaar begonnen met de bedoeling er meer uit te halen. Wij gaan altijd vol voor winst. Dit is nu het maximale wat we eruit hebben gehaald en we moeten het hiermee doen, maar het is een feit dat we nu geen positieve balans kunnen opmaken", zei Niermann nog.