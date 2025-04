José De Cauwer wijst naar 'supporters' van Wout van Aert na bidon-incident in Parijs-Roubaix

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Was het niet toevallig een gele bidon, van Visma-Lease a Bike, die in het gezicht vloog van Mathieu van der Poel? Geen fans van Wout van Aert, maar volgens José De Cauwer wel mensen die tegen 'die Hollander' zijn.

Mathieu van der Poel won zondag al voor de achtste keer in zijn carrière een monument, voor het derde seizoen op rij won hij minstens twee monumenten. Het lijkt allemaal vanzelf te gaan voor de Nederlander.

Dat zorgt voor afgunst of jaloezie. Michel Wuyts wees dat al als reden aan waarom Van der Poel zo vaak geviseerd wordt. En die afgunst lijkt vooral te komen van 'supporters' van Wout van Aert, bij wie het een pak moeilijker loopt.

Niet voor Van Aert, maar tegen Van der Poel

"Uiteraard heeft Van Aert niets te maken met dit incident", zegt De Cauwer bij Het Nieuwsblad. De man die een gele bidon gooide is ook niet per definitie een Van Aert-supporter. Maar het is wel een verschijnsel volgens De Cauwer.

Er leeft bij een aantal mensen in Vlaanderen een soort vijandschap tegenover Van der Poel. De Cauwer wordt heel vaak aangesproken in de koers en vaak voelt hij al bij de eerste zin. "Ze zeggen dat ze vóór Van Aert zijn, maar eigenlijk zijn ze tegen Van der Poel."

"'Die Hollander', zeggen ze dan. Als ik dan zeg dat de vader van Van Aert ook van Nederlandse komaf is, vallen ze uit de lucht." Terwijl Van der Poel in Vlaanderen is geboren, opgegroeid, woont, voor een Belgische ploeg rijdt en ook een Vlaamse vriendin heeft. Meer Belg dan Nederlander dus.