Van der Poel richt zijn pijlen weer op de Tour, maar wel met compleet andere aanpak

Zijn zege in Parijs-Roubaix betekende het einde van het klassieke voorjaar voor Mathieu van der Poel. Na een rustperiode richt de Nederlander zich weer op de Tour.

Het werd opnieuw een voorjaar grand cru voor Mathieu van der Poel. Winst in de Ename Samyn Classic, Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic en Parijs-Roubaix. En ook nog een derde plaats in de Ronde van Vlaanderen.

Met ook nog Tirreno-Adriatico in de benen telt Van der Poel voorlopig twaalf koersdagen dit jaar, met ook nog enkele crossen begin dit jaar. Toch last de Nederlander nu een rustpauze in, voor hij weer focust op de Tour.

Van der Poel wil weer rittenkoers rijden voor de Tour

Vorig jaar reed Van der Poel anoniem rond in de Tour, zijn beste resultaat was een elfde plaats in de gravelrit naar Troyes. Nu lijkt hij wel weer een doel te maken van de Tour en dat wil Van der Poel ook doen met een andere aanpak.

Tussen Luik-Bastenaken-Luik en de Tour reed Van der Poel vorig jaar geen enkele wedstrijd. "Ik hoop dit jaar voor de Tour weer een rittenwedstrijd te doen. Hopelijk ga ik dan op topniveau naar de Tour", zegt Van der Poel bij NOS.

De Dauphiné (8-15 juni), Ronde van Zwitserland (15-22 juni) of Baloise Belgium Tour (18-22 juni) zijn de meest waarschijnlijke opties. In 2021, toen hij won op de Mûr-de-Bretagne, reed Van der Poel eerst in Zwitserland, in 2023 koos hij voor de Baloise Belgium Tour.