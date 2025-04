🎥 Nys, Vannieuwkerke en Visma-Lease a Bike reageren furieus op bidongooier Van der Poel

Vorig jaar gooide een vrouw een petje naar het wiel van Mathieu van der Poel, dat raakte de Nederlander toen niet. Dit jaar was het wel prijs, iemand gooide een volle bidon in het gezicht van Van der Poel.

Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer wisten niet wat ze zagen. "Dit is een schande", zei Vannieuwkerke. "Een onnozelaar die ze eigenlijk zouden moeten opsluiten. Dit kan tot slagen en verwondingen leiden.""Lafaard! Hopelijk is er wat sociale controle en wordt die man geïdentificeerd door de politiediensten", zei Vannieuwkerke nog.

Ook op sociale media werd het incident met Van der Poel streng veroordeeld. “Het is degoutant om zien hoe marginale fans een bidon gooien naar een kampioen", schrijft Sven Nys. "Waarom? Waarom? Stop deze onzin!"

Thijs Zonneveld wist niet wat hij zag. "Dat je naar de koers gaat en de koploper een bidon in zijn gezicht smijt: wat een treurnis", aldus journalist Thijs Zonneveld. "Identificeren, aanhouden en vervolgen. Enige oplossing om dit soort debiliteit uit koers te houden."

Ook Visma-Lease a Bike liet van zich horen en veroordeelde het incident. "Stop met objecten naar rijders te gooien die alles geven", schreef de ploeg van Wout van Aert. "Geniet gewoon van de schoonheid van de koers."

🇫🇷 #ParisRoubaix



Throwing objects at riders who are giving their all — stop it immediately! 🤬



Just enjoy the beauty of the race!