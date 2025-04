🎥 Straf bekend voor man die tijdens E3 Saxo Classic spuwde naar Mathieu van der Poel

Het bidonincident was niet het eerste onheil waarmee Mathieu van der Poel dit jaar geconfronteerd werd. Er was ook al een incident in de E3 Saxo Classic.

Op vrijdag 28 maart werd Mathieu van der Poel op 31,5 kilometer van de finish bespuwd door een toeschouwer. De Nederlander was toen solo op weg naar de finish. De man, met een flesje bier in de hand, spuwde naar het achterwiel van Van der Poel. Een incident waar de Nederlander tijdens de koers zelf niks van merkte. De camera die Van der Poel volgde filmde het voorval dat live op televisie te zien was, met heel wat boze reacties op sociale media tot gevolg. De politie van Ronse opende de dag na de koers een onderzoek. De spuwer kon op basis van enkele tips geïdentificeerd worden en bleek een man uit Harelbeke te zijn. Volgens Het Nieuwsblad is de straf al bekend. De spuwer krijgt een GAS-boete. Wat het exacte bedrag wordt, is nog niet geweten, maar het kan in ieder geval niet meer zijn dan 350 euro. 🚴🇧🇪 | Het was weer eens raak, op de Karnemelkbeekstraat dit keer: een zogenaamde fan spuugt naar Van der Poel... 🤬🤬



