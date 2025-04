Michel Wuyts weet wat dé reden is waarom Mathieu van der Poel zo vaak geviseerd wordt

Het gooien van een volle bidon richting Mathieu van der Poel is het gespreksonderwerp na Parijs-Roubaix. Ook voor Michel Wuyts en Greg Van Avermaet was het onbegrijpelijk wat er gebeurde.

Daags na Parijs-Roubaix ging het vorig jaar ook niet over de zege van Mathieu van der Poel, wel over de vrouw die een petje gooide richting het wiel van de Nederlander. Dit jaar gooide een man een volle bidon in het gezicht van Van der Poel.

Michel Wuyts wist niet wat hij zag. "Op dat moment ben ik daar kapot van, want het is een bedreiging van de schoonheid van de koers", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck. "Ik zou toch graag een schrikwekkende straf zien, een flinke geldboete."

Greg Van Avermaet benadrukt dat het niet de eerste keer was dat Van der Poel het slachtoffer werd van wantoestanden van supporters. "Hij wordt echt geviseerd. Dat is spijtig, want het is een grote kampioen."

Wuyts ziet reden waarom Van der Poel geviseerd wordt

Van Avermaet begrijpt ook niet waarom Van der Poel het mikpunt is. "Hij is iemand die sportief omgaat met tegenstanders. Je moet niet iedereen over dezelfde kam scheren - een hele massa doet het wél goed -, maar dit kan niet blijven duren."

Michel Wuyts ziet wel een reden waarom Van der Poel telkens geviseerd wordt. "De solist die domineert, die wordt geviseerd. Omdat degene die ageert wellicht dat doet in de plaats van de man van wie hij hoopt dat die wint. En dan is Van der Poel op elk moment een bedreiging."