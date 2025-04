Na de 'blinde inspanning' en zuivere hattrick: Van der Poel laat zich uit over rivaliteit en onthult hoe erg hij fan is van Pogacar

Mathieu van der Poel heeft deze keer wel aan het langste eind getrokken in het gevecht met Pogacar. De zuivere hattrick in Parijs-Roubaix is een feit.

Het is niet onlogisch dat Van der Poel op zijn persbabbel na zijn derde zege in Roubaix naar het uit de bocht gaan van Pogacar werd gevraagd. "Hij ging iets te snel. Ik dacht eerst dat hij enkel zijn bocht gemist had maar wist niet dat hij ook gevallen was. Ik had niet verwacht om van zo ver reeds alleen te rijden. Normaal zou het moeilijk geweest zijn om elkaar te lossen, ook omdat het wind op kop was in de laatste kasseistroken."

De weg naar die derde overwinning verliep behoorlijk ... blind. "Het was moeilijk, want mijn powermeter werkte niet meer. Het was een 'blinde inspanning'. Ik wist ook niet wat de kloof was of wat er achter mij gebeurde. Op het einde had ik ook een lekke band en ik wist niet wat de voorsprong was op dat moment. Het heeft goed uitgepakt, al had ik niet het gevoel dat ik over de kasseien aan het vliegen was.

Veel respect voor Pogacar

Het respect voor zijn uitdager is wel groot. "Pogacar is misschien wel één van de beste renners ooit. Wat hij doet, is exceptioneel. Hij zal deze koers nog proberen winnen. Hij is de enige renner die kan wat hij doet, zoals het verschil maken op de Cipressa", verwijst Van der Poel naar de prestatie van Pogacar in Milaan-Sanremo.

Er lijken nog veel mooie jaren aan te komen in de toekomst. "Hij is nog maar 26, er komt nog veel meer aan van hem." In België is er reeds een debat aan de gang of Pogacar in de buurt komt van Eddy Merckx. De Merckxisten hebben het daar best moeilijk mee. "We zullen na zijn loopbaan wel kunnen terugblikken op een carrière zoals die van Merckx", denkt Van der Poel.

Van der Poel zou geen favoriet kiezen

Pogacar zegt dat Van der Poel zijn idool zou zijn als hij nu een kleine jongen was. Van wie zou Van der Poel als kind fan zijn: van zichzelf of van Pogacar? "Ik kijk vaak naar andere sporten en zou hetzelfde hebben met wielrennen. Ik zou gewoon voor de sport kijken en weet niet of ik een favoriet zou hebben. Al kun je moeilijk om Pogacar heen."