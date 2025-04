Wout van Aert wordt ook vierde in Parijs-Roubaix: Sep Vanmarcke velt een hard oordeel

Wout van Aert heeft opnieuw naast het podium gegrepen in Parijs-Roubaix, hij moest tevreden zijn met de vierde plaats. Sep Vanmarcke is duidelijk in zijn analyse over Van Aert.

Na zijn vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen was er veel hoop op een topprestatie van Wout van Aert in Parijs-Roubaix. Maar het liep niet zoals verwacht, Van Aert moest de rol al lossen in het Bos van Wallers.

Van Aert gaf achteraf zelf toe dat hij op dat moment de benen niet meer had om te volgen, ook omdat hij even daarvoor bij een valpartij betrokken was. Daardoor moest hij een tijdlang achtervolgen en was het Bos van Wallers er even te veel aan.

Van Aert kwam opnieuw tekort in Parijs-Roubaix

"We hebben gezien dat hij getraind heeft en dat hij er opnieuw door kwam in dat laatste uur. De inhoud en de conditie is er, maar die scherpte lijkt er niet te zijn. Dit zal toch stof zijn tot nadenken", analyseerde Sep Vanmarcke bij Sporza.

Moet Van Aert het dan anders aanpakken volgend jaar? "Sowieso. Ze moeten weer naar de tekentafel en misschien zullen ze toch weer wat extra koersen erbij nemen. Al moeten we wel onthouden dat hij moest terugkomen na die zware val in de Vuelta."

"Maar hij was niet zo klaar als we gehoopt hadden", was Vanmarcke toch hard in zijn analyse. Het voorjaar van Van Aert zit er wel nog niet op, hij rijdt volgende week ook nog de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race.