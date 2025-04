Had Van der Poel moeten wachten na valpartij van Pogacar? Vanmarcke velt zijn oordeel

Op zo'n 38 kilometer van de streep ging Tadej Pogacar tegen de grond in Parijs-Roubaix nadat hij een bocht miste. Mathieu van der Poel leek even te wachten, maar reed toch door.

Net als in de Strade Bianche reed Tadej Pogacar te onstuimig en ging hij uit de bocht. De gevolgen waren wel veel minder erg voor de wereldkampioen, die na wat gesukkel met zijn fiets weer verder kon.

Volgens Sep Vanmarcke was de uitslag zonder die val niet anders geweest. "Van der Poel had ook gewonnen", analyseerde hij bij VRT1. "Hij beantwoordde al die aanvallen van Pogacar met overschot. Het was jammer dat het zo moest gebeuren, maar hij was de sterkste."

Over de val was Vanmarcke ook duidelijk. "De motoren reden heel kort bij die mannen, daardoor kon Pogacar wellicht de bocht niet goed zien. Je zag ook wel dat Pogacar nog weinig parcourskennis heeft, waardoor hij de bocht verkeerd inschatte."

Had Van der Poel moeten wachten op Pogacar?

In de Strade Bianche wachtte Pidcock op Pogacar na zijn val, Van der Poel leek dat ook eerst te doen. De Nederlander duwde uiteindelijk toch het gaspedaal in. Had hij moeten wachten op de wereldkampioen?

“Had hij direct weer op de fiets kunnen stappen, dan had Van der Poel gewacht. Uit respect, maar ook omdat het nog ver was. Maar de ketting moest er opnieuw weer op, dat lukte niet en die nieuwe fiets was er ook niet zomaar. Voor je het weet ben je 25 seconden achter, en dat was te veel."