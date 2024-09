Vanthourenhout heeft al meteen vervanger voor Wout van Aert op het Europees kampioenschap

Wout van Aert komt dit seizoen niet meer in actie na zijn valpartij in de Vuelta. Bondscoach Sven Vanthourenhout moest snel op zoek naar een vervanger voor het EK.

Wout van Aert had nog enkele doelen op zijn programma staan dit najaar. Op 15 september, wanneer Van Aert zijn 30ste verjaardag viert, wilde hij in eigen land voor de Europese titel gaan. Twee weken later is er het WK.

In oktober wilde Van Aert nog het WK gravel in Leuven (6 oktober) en het EK gravel in Italië (13 oktober) rijden. Doelen waar Van Aert dus allemaal een streep moet door trekken, zijn knieblessure is te zwaar.

Theuns vervanger Van Aert op het WK

Bondscoach Sven Vanthourenhout zal dus op zoek moeten naar vervangers. De wegrit op het Europees kampioenschap staat al over tien dagen op het programma. En dus moest de bondscoach snel schakelen.

Anderhalf uur na het afhaken van Van Aert heeft de Belgische wielerbond aangekondigd dat Edward Theuns van Lidl-Trek zijn vervanger wordt op het EK. Theuns is wel een ander type dan Van Aert, die op het EK een aanvallende rol krijgen.

Theuns staat komende zondag nog aan de start van de BEMER Cyclassics in Hamburg. Vorig jaar stond Theuns ook aan de start van de wegrit op het EK, maar haalde de finish toen niet.