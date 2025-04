Bezoek aan Parijs-Roubaix wordt een ware nachtmerrie voor de vrouw van Jasper Stuyven

Elke Bleyaert, de vrouw van Jasper Stuyven, zal Parijs-Roubaix van dit jaar niet snel vergeten. Ze werd het slachtoffer van een serieuze diefstal.

Elke Bleyaert reed zaterdag met enkele vriendinnen de toerversie van Parijs-Roubaix. Nadien waren ze uitgenodigd om naar de wedstrijd van de vrouwen te krijgen.

Maar ondertussen werd in hun auto’s ingebroken en werden heel wat kostbare materialen gestolen, zo laat ze zelf weten op sociale media.

“Enkele kl**tzakken hebben in onze auto’s ingebroken en onze fietsen gestolen”, schrijft Bleyaert. “Ze hebben ook mijn koffer, mijn rugtas en tas met wielerkleding meegenomen… alles.”

“Mijn hart was gebroken. Ik was zo teleurgesteld in deze wereld. In mijn rugtas zat mijn laptop en harde schijf… Deze twee samen zijn letterlijk mijn hele wereld. Ik werk vanaf overal. En al mijn werk van de laatste drie jaar zat hier in.”

Het parkeerterrein voor genodigden was vol, waardoor ze de auto’s in de straat parkeerden. “We hebben alles zo goed mogelijk bedekt: ik heb een deken over mijn fiets, koffer en rugtas geplaatst en zelfs wat random jassen er bovenop gegooid, zodat het leek alsof het een bende was in de auto.”

Bij de politie moesten ze alvast niet op veel steun rekenen. Zelfs het feit dat ze haar laptop kon traceren via haar Iphone bracht niks op. “Het geldt niet als ‘bewijs’ dat zij onze spullen hebben gestolen”, kreeg ze als antwoord van de politie.