Ploegmaat van Thibau Nys maakt na veel tegenslagen zijn debuut: "Dat mis ik natuurlijk wel"

Voor de Nederlander Pim Ronhaar begint het seizoen pas dinsdag tijdens de Nacht van Woerden. In zijn voorbereiding kende hij dan ook een paar tegenslagen.

Vorig jaar kende Pim Ronhaar (23) zijn doorbraak in het veldrijden met zeges in de Wereldbeker van Dendermonde en Dublin. Hij werd ook tweede op het Nederlands kampioenschap en vierde op het WK.

In de zomer liep het echter al mis voor Ronhaar. Hij kreeg de ziekte van Lyme en moest daarvoor zo’n twintig dagen antibiotica nemen. Zijn stage bij Lidl-Trek verliep dus ook niet van een leien dakje, maar reed wel 24 koersdagen op de weg.

Begin oktober viel Ronhaar ook zwaar tijdens een trainingsrit, waarbij hij in een ravijn belandde. Hij liep daarbij gelukkig enkel wat kneuzingen op. Ronhaar besliste onder meer door trainingsachterstand om het begin van zijn crossseizoen uit te stellen.

Ronhaar aan de start in Woerden

Dinsdagavond maakt hij in de Nacht van Woerden zijn debuut, twee weken later dan de rest. "Ik mis natuurlijk wel die specifieke voorbereiding. Mijn basis is wel oké", zegt Ronhaar bij WielerFlits. In september ging hij nog op stage in Spanje.

Daar werkte Ronhaar een aantal goede trainingen af, met goede waardes. Toch blijft er veel onzekerheid over waar hij nu staat. "Ik ga er geen plek op plakken waar ik hoop te eindigen", stelt Ronhaar nog.