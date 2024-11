Eindelijk nieuws: ploegleider onhult wanneer Wout van Aert in het veld verwacht mag worden

Wanneer zien we Wout van Aert opnieuw in het veld? Ploegleider Jan Boven heeft nu eindelijk meer nieuws.

Na zijn valpartij op 3 september in de Vuelta moest Wout van Aert een punt zetten achter zijn wegseizoen. Van Aert moest daardoor een kruis maken over het EK en WK op de weg en het WK en EK gravel.

Over zijn plannen in het veldrijden was er nog niets geweten, tot nu. Ploegleider Jan Boven onthulde bij Het Nieuwsblad dat Van Aert nu vertrekt. Van Aert nu vertrekt voor een stage van tweeënhalve week in Spanje.

Van Aert duikt pas eind december het veld in

Daarna is er ook nog een eerste ploegstage van Visma-Lease a Bike die eindigt op 19 december. Daarvoor moeten we Van Aert niet in het veld verwachten. Vorig jaar begon Van Aert zijn seizoen op 9 december in Essen.

"Die periode was nu ook een optie maar dan heb je enkel de wedstrijden in Dublin en Sardinië. Dat zijn verre reizen voor één wedstrijd", stelt Boven. Van Aert geeft daarom voorrang aan stages op de weg.

In de wereldbekermanche in Hulst (21/12), de wereldbekermanche in Zonhoven (22/12) of de Zilvermeercross van Mol (23/12) mag Van Aert dus voor het eerst aan de start verwacht worden dit seizoen.