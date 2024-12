Tom Devriendt legt uit waarom hij opgelucht is na het beëindigen van zijn wielercarrière

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tom Devriendt (33) kondigde vorige week zijn afscheid aan als profrenner na twee moeilijke jaren. Nu is hij vooral opgelucht dat hij punt heeft kunnen zetten achter zijn carrière.

In 2022 verbaasde Tom Devriendt vriend en vijand in Parijs-Roubaix. De toenmalige renner van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux sprintte op de piste van Roubaix naar de vierde plaats in de Hel van het Noorden.

In 2023 vertrok Devriendt naar het Zwitserse Q36.5 Pro Cycling, maar daar ging het al voor het seizoen mis. In de winter van 2022 vermagerde Devriendt fel en zakte zijn vetpercentage naar amper 4 procent.

Devriendt had darmproblemen en zocht maanden naar de juiste diagnose. In januari van dit jaar kreeg hij die diagnose met de ziekte van Crohn, een ernstige ontsteking van het spijsverteringsstelsel. Dit jaar reed Devriendt amper acht wedstrijden.

Devriendt opgelucht na afscheid als renner

De 33-jarige Devriendt besliste om een punt achter zijn carrière te zetten. "Mijn afscheid voelt aan als een bevrijding. Het lukte zelfs niet meer om Xandro Meurisse en Gerben Thijssen op training te volgen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Zelfs al had zijn ploeg hem een nieuw contract aangeboden, Devriendt zou dat geweigerd hebben omdat het mentaal te moeilijk was. "Het is tijd voor iets nieuws. Mijn leven moet eigenlijk nog beginnen."