Vrouw van Eli Iserbyt heeft duidelijke reactie in huis voor haters: "Dan is het plots stil"

Eli Iserbyt kan al enkele jaren rekenen op de steun van zijn vrouw Fien Maddens. De twee moeten regelmatig wel wat kritiek slikken.

Belgisch kampioen Eli Iserbyt heeft heel wat supporters, maar niet iedereen is fan van hem. Zijn vrouw Fien Maddens heeft er bijna wekelijks last van op de cross, maar ook op sociale media krijgen ze wel wat kritiek.

"Mensen hebben soms zo snel een oordeel klaar. Vooral op sociale media dan. Soms gaat dat ook over mijn uiterlijk. Waarom, eigenlijk? Ik heb toch nooit beweerd dat ik Miss België wil worden of zo", zegt Maddens bij HLN.

Maddens begrijpt dan ook niet waarom mensen dat doen, ze gunt iedereen zijn geluk. Om zelf wat gelukkiger te zijn heeft ze onlangs haar profiel op Instagram privé gezet en volgers die ze niet kent heeft ze verwijderd.

Haters van Iserbyt op hun plaats gezet

Sociale media is voor Maddens dan ook niet het echte leven. "Mensen beginnen je op straat toch ook niet zomaar, zonder reden, uit te schelden?" Al gebeurt dat op een cross natuurlijk wel. Onlangs riep een groep supporters lelijke dingen naar Iserbyt.

Wat precies, dat wil Maddens niet herhalen, maar ze had wel een mooie reactie in huis. "Als Eli dan nog eens passeert, roep ik extra luid: 'allez how liefje, goed bezig!' (lacht) Dan is het plots stil hoor, bij diezelfde roepers."