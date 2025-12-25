"Episch": nadat hij hem verslagen heeft komt Del Grosso met bedanking voor Van Aert

Foto: © photonews

Tibor Del Grosso heeft voor één van dé momenten van het crossseizoen gezorgd door Wout van Aert te verslaan in Heusden-Zolder. Del Grosso heeft inmiddels ... Van Aert bedankt.

De Nederlandse kampioen veldrijden heeft op zijn account op social medianetwerk X nog eens teruggeblikt op de ervaring in Heusden-Zolder. "Het was gestoord, het was episch om te strijden tegen een held uit mijn jeugd", omschrijft Del Grosso zijn emoties. Alleen de strijd tegen Van Aert op zich was voor Del Grosso al intens om te ervaren.

We moeten niet onderschatten hoe het is voor de jonge veldrittalenten van nu, die natuurlijk zijn opgegroeid door naar Van Aert en Van der Poel te kijken. Plots is het een realiteit dat ze nu tegen hen moeten strijden. "De 12 jaar oude Tibor zou zich absoluut in zijn sas voelen", tracht Del Grosso zich in te beelden hoe geweest ging zijn om dit op voorhand te weten.

Del Grosso uit respect voor Van Aert

Del Grosso komt vervolgens met mooie woorden voor het publiek en voor de concurrent met tegen wie hij streed tot op de meet. "Bedankt Zolder. Bedankt Wout van Aert voor een geweldig gevecht, ik heb enorm veel respect voor jou." Het zal deugd doen voor Van Aert om dit te horen en het is alleszins een klassevolle reactie van Del Grosso.

Zo toont de 22-jarige renner van Alpecin-Deceuninck dat hij alles in zich heeft wat nodig is om op en naast de fiets uit te groeien tot een waardevolle topper. Hij heeft net de grootste veldritzege van zijn carrière geboekt en die is er niet zomaar gekomen. "Bedankt aan iedereen in mijn kamp voor alle hulp", zegt hij zonder namen te noemen.

Lees ook... Verbazing over terugval Thibau Nys en zijn nonchalante indruk: "Als Wout van Aert naar de kop gaat..."

Del Grosso betrekt entourage in de hulde

Dat zou misschien een te lange lijst zijn om elke persoon specifiek te vernoemen. Del Grosso maakt zich sterk dat diegenen die het moeten weten wel beseffen over wie hij het heeft. "Jullie weten allemaal wie jullie zijn", rondt hij af.

Veldrijden
Veldritkalender
Tibor Del Grosso
Wout Van Aert

