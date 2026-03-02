Veel frustratie bij de Wolfpack: hierdoor wordt er bij Soudal Quick-Step zwaar gevloekt

Veel frustratie bij de Wolfpack: hierdoor wordt er bij Soudal Quick-Step zwaar gevloekt
Foto: © photonews

Hoe is het toch mogelijk? Dat moeten ze zich bij Soudal Quick-Step afvragen. Er zijn veel frustraties bij de Wolfpack na een pechweekend.

Zowel in de Omloop als in Kuurne-Brussel-Kuurne speelde pech hen parten. "Wij hebben niet heel veel pech gekend, maar wel twee keer op het meest onmogelijke moment met de kopman", analyseert ploegleider Iljo Keisse bij Sporza. In de Omloop was het prijs op de Eikenberg, in Kuurne-Brussel-Kuurne in Saint-Sauveur. Telkens was het einde verhaal voor Magnier.

Dan wordt er stevig gevloekt in de volgwagen? "Vloeken, kloppen op iets en smijten met dingen", geeft Keisse toe. "Het is een mechanische sport, het kan gebeuren. Om dit twee dagen op rij mee te maken, is wel heel frustrerend. Er is nu eenmaal niets aan te doen. We kunnen enkel hopen dat hij zijn dosis pech voor dit voorjaar gehad heeft en het geluk aan zijn zijde komt."

Een heroplevende Van Baarle trachtte in Kuurne-Brussel-Kuurne tevergeefs nog enkele keren om weg te rijden. In de sprint moest Laurenz Rex doen wat mogelijk was: dat deed hij naar behoren met een zesde plaats. Als hij minder vroeg in de wind zit, was er misschien nog meer mogelijk. "Laat ons zeggen dat we een beetje de meubelen redden, maar het is toch een schrale troost."

Keisse vindt dat Soudal Quick-Step als collectief zeker niet teleurstelt. "In een groep van vijftig renners zijn we er met vijf bij. Als Paul die pech niet had gehad, waren we met zes en konden we misschien de koers winnen. Ik denk dat we op goede weg zijn en we op hoog niveau presteren. Als Jasper Stuyven daar nog bij komt en we minder ongeluk hebben, komt dat wel goed."


Stuyven ontbrak wegens ziekte in het Vlaamse openingsweekend. De nog altijd maar 21-jarige Magnier zal de ontgoochelingen uit het openingsweekend een plek moeten geven. Mogelijk kan hij in de sprints in de Tirreno zijn gram halen. 

