Van Aert-criticasters van antwoord gediend: "Zij kennen niets van de koers"
Wout van Aert is de grote afwezige in het openingsweekend. Los van zijn ziekte suggereren criticasters weleens dat het in dalende lijn gaat met zijn carrière. Gérard Bulens betwist dat.

Het zou voor Van Aert fijn zijn als hij voor een langere periode eens echt momentum kon opbouwen. Dat is de laatste jaren vaak niet mogelijk geweest door valpartijen of ziektes. Daardoor was het soms ook moeilijk om veel koersen te winnen. Kijk maar naar het vorige seizoen: Van Aert kwam slechts twee keer als winnaar over de streep. 

Dat was dan wel telkens na een etappe in een grote ronde en het was ook twee keer een zege op een memorabele manier. Toch gaan er stemmen op in de wielerwereld die stellen dat de Kempenaar nooit meer naar zijn topniveau zal kunnen terugkeren. Gérard Bulens laat aan Le Soir weten dat hij het daar absoluut niet mee eens is.

Bulens kent Van Aert al lang

Als voormalig manager van een ploeg als Landbouwkrediet kent Bulens Van Aert al heel lang, meer dan twintig jaar naar eigen zeggen. Bulens is dus goed geplaatst om te kunnen inschatten tot wat Van Aert precies in staat is. Wie stelt dat de carrière van Van Aert in verval is, is bij Bulens absoluut niet aan het goede adres. Zoveel is duidelijk.

"Degenen die dat zeggen, kennen niets van de koers", geeft Bulens hen een sneer. Hij blijft dus voluit achter Wout van Aert staan, ondanks de hernieuwde pech voor de renner van Visma-Lease a Bike dit jaar in de vorm van een enkelblessure en een ziekte. Het is voorlopig afwachten of Van Aert wel de start van de Samyn Classic haalt. 

Oud-manager is het eens met De Cauwer

Met zijn standpunt zit Bulens op dezelfde lijn als bijvoorbeeld José De Cauwer. De voormalige bondscoach liet eerder ook al weten dat hij Van Aert niet alleen een grote klassieke zege gunt maar dat hij ook zeker nog kansen voor hem ziet.

