Kerstwensen van twee toppers: Wout van Aert en Mathieu van der Poel beleven het elk op hun eigen manier

Een Zalig Kerstmis voor iedereen! Ook voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel is het als wielertoppers uiteraard kerstdag.

Wout van Aert duikt op aan het begin en einde van een filmpje van Red Bull Belgium op Instagram. Dat is uiteraard geen toeval: Van Aert is één van de resem toppers die gesponsord wordt door Red Bull. Hoewel hij voor Visma-Lease a Bike rijdt, draagt hij in elke wedstrijd een helm van Red Bull. Dat maakt hem herkenbaar in het peloton.

In de video zien we dus een heel reeks Red Bull-topsporters, op de tonen van het bekende liedje We wish you a merry Christmas. De sporters in kwestie delen hun kerstwensen door .. eenvoudigweg een blikje Red Bull te openen. Daar krijgen ze wellicht figuurlijk vleugels van, zoals ook de gekende slogan van de energiedrank uit 1987 zegt.

Van Aert spreekt kerstwensen uit

Aan het einde van het filmpje spreekt Van Aert de magische woorden uit: "Zalig Kerstmis!" Aangezien het de kerstperiode is, is Van Aert momenteel vooral actief in het veld. Hetzelfde geld voor zijn sportieve rivaal Mathieu van der Poel. De Nederlander werd onlangs na één van de crossen ook gevraagd hoe hij precies Kerstmis zou vieren.

Het antwoord van Van der Poel was eigenlijk weinig verrassend. "Ik ga niets speciaals doen. Ik ga gewoon iets eten met de familie. Dat is alles." Het is ondertussen wel algemeen geweten dat Van der Poel er geen belang aan hecht om veel buitengewone dingen te doen met de feestdagen, of het nu om Kerstmis of om Nieuwjaar gaat. 

Kerstdagen in het bijzijn van familie gewenst

Al is het eten met de familie net wel speciaal, want niet iedereen heeft de kans om de feestdagen in het bijzijn van naasten te beleven. Het is een periode die draait om samenhorigheid en daar hoort dineren met de familie ook bij. Dat wensen we iedereen dan ook toe. 

