Verstrynge verdedigt afzegging voor WK tegen Van der Poel

Wie had gedacht dat de beslissing van Emiel Verstrynge om het WK veldrijden niet te rijden zo'n ophef zou veroorzaken? Het zegt veel over het sterke veldritseizoen dat Verstrynge heeft afgewerkt.

Bart Wellens heeft zijn onbegrip over de beslissing van Verstrynge al geuit. Het belangrijkste blijft hoe de renner er zelf tegenaan kijkt. Hij snapt ook wel dat de theorie is dat hij met zijn goede vorm op het WK veldrijden in Hulst ook wel wat kan aanrichten. "Ja, klopt, maar dat zou er niet heel veel meer aan veranderen", zegt hij over zijn crosscampagne.

Er zijn twee verschillende gedachten die tijdens het beslissingsproces door zijn hoofd gespeeld hebben. "Je zou kunnen zeggen: Emiel, je bent echt in orde, trek het door. Tegen mezelf zeg ik dan: het is misschien omdat je uw seizoen zo goed indeelt dat het zo goed blijft gaan." Het is dus eerder een keuze van het verstand dan van het hart.

Verstrynge accepteert de moeilijke keuzes

Van een 23-jarige renner als Verstrynge verwacht je dat hij vooral met het hier en nu bezig is, maar hij kijkt wel degelijk al verder dan zijn neus lang is. "Het is gewoon een keuze die op lange termijn ook moet lonen om veld en weg te blijven combineren. Op het hoogste niveau zijn dat keuzes die moeten gemaakt worden. Dat is er zo eentje."

Van het door de broers Roodhooft opgemaakte plan wordt dus niet afgeweken, ondanks een laatste poging van bondscoach Angelo De Clercq. Deze week maakt Verstrynge nog tijd voor de dingen waar hij tijdens het seizoen geen tijd voor heeft. Daarna begint in principe zijn voorbereiding op het wegseizoen met Alpecin-Premier Tech.

Verstrynge naar de Spaanse zon

Lees ook... Thibau Nys oordeelt over besluit van man in vorm om te passen voor strijd tegen Van der Poel›

Verstrynge heeft er ook wel best zin in om weer naar de Spaanse zon te trekken en te proberen zijn prima 2025 te bevestigen. "Ik kijk er wel naar uit. Het is gewoon leuk om na deze crosscampagne weer de fiets op te stappen."