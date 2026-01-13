Bart Wellens toont weinig begrip voor veldrijder: "Ik begrijp die beslissing niet"

Bart Wellens toont weinig begrip voor veldrijder: "Ik begrijp die beslissing niet"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Bart Wellens reageert kritisch op de keuze van Emiel Verstrynge om zijn seizoen vroegtijdig te beëindigen. Volgens hem laat de renner daarmee een belangrijke kans liggen door het WK te skippen.

Beslissing van Verstrynge onder vuur

Emiel Verstrynge besliste om het WK niet te rijden. Het BK in Beringen was zijn laatste cross van het seizoen. “Ik begrijp die beslissing niet”, zegt Bart Wellens zonder blikken of blozen in Het Nieuwsblad.

De voormalige wereldkampioen verwijst naar het potentieel van Verstrynge om op het WK een medaille te behalen. Hij merkt op dat de renner aangeeft vroeg aan het seizoen te zijn begonnen, maar dat dit volgens hem eenvoudig anders had gekund. Wellens stelt dat een latere seizoensstart een oplossing had kunnen zijn.

Alternatieven volgens Wellens

Wellens geeft aan dat hij begrip zou hebben als Verstrynge fysiek uitgeput zou zijn, maar dat dit volgens hem niet het geval is. Hij verwijst naar de stijgende vorm van de renner en benadrukt dat extra trainingsweken in het buitenland mogelijk waren. “Je ziet hem verdorie cross na cross nog beter worden.”

Volgens Wellens had Verstrynge zonder problemen een korte trainingsstage kunnen inlassen en daarna nog enkele wedstrijden kunnen rijden om het ritme te behouden. Hij beschouwt dat als een realistische optie binnen het seizoen.


“Okay, met Mathieu van der Poel aan de start is de winnaar misschien al gekend maar er is niets mis met op een WK-podium staan naast Mathieu”, gaat Wellens verder. Hij benadrukt dat Verstrynge nog jong is, maar dat dergelijke kansen niet onbeperkt terugkomen. “Een WK laat je in mijn ogen nooit schieten”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
WK Veldrijden
Bart Wellens
Emiel Verstrynge
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

"Treurig": Julian Alaphilippe kan er echt niet mee leven

"Treurig": Julian Alaphilippe kan er echt niet mee leven

21:30
Gigantische druk op amper 25-jarige Belg: "Als ik niet top presteer, zit mijn loopbaan erop"

Gigantische druk op amper 25-jarige Belg: "Als ik niet top presteer, zit mijn loopbaan erop"

20:00
Zeven weken later: crosser (18) kent verdict na hartproblemen

Zeven weken later: crosser (18) kent verdict na hartproblemen

19:00
Vijf Belgen voor medaille op WK veldrijden: bondscoach zet stip bij twee namen

Vijf Belgen voor medaille op WK veldrijden: bondscoach zet stip bij twee namen

18:00
Widar zegt waar het op staat: "Iedereen denkt dat van mij, maar ik hou meer van wat anders"

Widar zegt waar het op staat: "Iedereen denkt dat van mij, maar ik hou meer van wat anders"

18:30
Nieuwe vlam van Ruben Van Gucht: "En die twee evenementen ga ik ook mee" Naast de fiets

Nieuwe vlam van Ruben Van Gucht: "En die twee evenementen ga ik ook mee"

17:00
"Nog geen concrete gesprekken": verliest Lotto-Intermarché twee grote namen?

"Nog geen concrete gesprekken": verliest Lotto-Intermarché twee grote namen?

16:30
Speelt hij verstoppertje? Van Aert komt met update over enkel

Speelt hij verstoppertje? Van Aert komt met update over enkel

16:00
Dan toch! Dit zijn de twee grote rondes die Vingegaard in 2026 rijdt

Dan toch! Dit zijn de twee grote rondes die Vingegaard in 2026 rijdt

15:00
Visma Lease a Bike maakt programma van Wout van Aert bekend

Visma Lease a Bike maakt programma van Wout van Aert bekend

14:00
Kan hij eindelijk scoren in het voorjaar? De Lie weet wat hij anders moet doen

Kan hij eindelijk scoren in het voorjaar? De Lie weet wat hij anders moet doen

13:30
Pogacar en Van der Poel kloppen: Terpstra onthult hoe Soudal Quick-Step dat kan

Pogacar en Van der Poel kloppen: Terpstra onthult hoe Soudal Quick-Step dat kan

13:00
Schade groter dan gedacht? KNWU komt met uitleg over afwezige Pieterse

Schade groter dan gedacht? KNWU komt met uitleg over afwezige Pieterse

12:30
Laura Verdonschot geeft uitleg bij forfait voor WK veldrijden en zegt welke crossen ze nog rijdt

Laura Verdonschot geeft uitleg bij forfait voor WK veldrijden en zegt welke crossen ze nog rijdt

12:00
"Praat achteraf": Bart Wellens gelooft Thibau Nys niet

"Praat achteraf": Bart Wellens gelooft Thibau Nys niet

07:00
Van Aert reed al samen met hem: Belgisch talent tekent bij Visma-Lease a Bike

Van Aert reed al samen met hem: Belgisch talent tekent bij Visma-Lease a Bike

11:00
📷 Van der Poel deelt monstertraining, maar zal nieuwe sponsor wel tevreden zijn?

📷 Van der Poel deelt monstertraining, maar zal nieuwe sponsor wel tevreden zijn?

12/01
Dromen van wereldtitel? Bondscoach onthult Belgische ambitie op WK veldrijden

Dromen van wereldtitel? Bondscoach onthult Belgische ambitie op WK veldrijden

10:00
Eli Iserbyt is openhartig over afscheid: "Mijn levenswerk is weg"

Eli Iserbyt is openhartig over afscheid: "Mijn levenswerk is weg"

09:00
Van Wilder wil profiteren van vertrek Evenepoel en onthult droom in de Tour

Van Wilder wil profiteren van vertrek Evenepoel en onthult droom in de Tour

08:30
Eerste zege sinds Europese titel: Toon Aerts zegt wat hij miste

Eerste zege sinds Europese titel: Toon Aerts zegt wat hij miste

08:00
Na opgave op BK: Verdonschot hakt knoop door over WK-deelname

Na opgave op BK: Verdonschot hakt knoop door over WK-deelname

07:30
Ultieme poging bij Verstrynge en Roodhooft: bondscoach onthult wat hij deed

Ultieme poging bij Verstrynge en Roodhooft: bondscoach onthult wat hij deed

12/01
Belgian Cycling stelt vijfvoudig wereldkampioen aan als nieuwe bondscoach

Belgian Cycling stelt vijfvoudig wereldkampioen aan als nieuwe bondscoach

12/01
Zorgt Van der Poel nog voor verrassing? Bondscoach komt met uitleg

Zorgt Van der Poel nog voor verrassing? Bondscoach komt met uitleg

12/01
Ondanks triomfen op BK: Mettepenningen blijft met Iserbyt in zijn hoofd zitten

Ondanks triomfen op BK: Mettepenningen blijft met Iserbyt in zijn hoofd zitten

12/01
Bart Wellens is kritisch en stelt zich vragen bij afscheid van Eli Iserbyt

Bart Wellens is kritisch en stelt zich vragen bij afscheid van Eli Iserbyt

12/01
Bondscoach geeft Nys gelijk, maar ziet toch manier om Van der Poel te kloppen op WK

Bondscoach geeft Nys gelijk, maar ziet toch manier om Van der Poel te kloppen op WK

12/01
Arnaud De Lie onthult reden enkelblessure én heeft goed en slecht nieuws

Arnaud De Lie onthult reden enkelblessure én heeft goed en slecht nieuws

12/01
Eerste zege als Europees kampioen: Toon Aerts spoelt mislukt BK door

Eerste zege als Europees kampioen: Toon Aerts spoelt mislukt BK door

12/01
📷 Dikke en blauwe enkel: Wout van Aert deelt beelden van revalidatie

📷 Dikke en blauwe enkel: Wout van Aert deelt beelden van revalidatie

12/01
Maken sociale media de koers kapot? Ex-renner is triest en doet boekje open

Maken sociale media de koers kapot? Ex-renner is triest en doet boekje open

12/01
Kan Nys Van der Poel van de wereldtitel houden? Herygers twijfelt niet

Kan Nys Van der Poel van de wereldtitel houden? Herygers twijfelt niet

12/01
📷 Wout van Aert deelt uitstekend nieuws over revalidatie na enkelbreuk

📷 Wout van Aert deelt uitstekend nieuws over revalidatie na enkelbreuk

12/01
Met Nys als kopman: bondscoach maakt gehavende WK-selectie bekend

Met Nys als kopman: bondscoach maakt gehavende WK-selectie bekend

12/01
Thibau Nys wil er niet van weten en wijst voorstel over WK af

Thibau Nys wil er niet van weten en wijst voorstel over WK af

12/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Mathieu Van Der Poel Emiel Verstrynge Angelo De Clercq Wout Van Aert Toon Aerts Laura Verdonschot Eli Iserbyt Bart Wellens Paul Herygers Arnaud De Lie Jonas Vingegaard Rasmussen Theo Bos Sven Nys Sven Vanthourenhout Ilan Van Wilder Remco Evenepoel Puck Pieterse Niki Terpstra Michael Vanthourenhout

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved