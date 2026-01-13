Bart Wellens toont weinig begrip voor veldrijder: "Ik begrijp die beslissing niet"

Bart Wellens reageert kritisch op de keuze van Emiel Verstrynge om zijn seizoen vroegtijdig te beëindigen. Volgens hem laat de renner daarmee een belangrijke kans liggen door het WK te skippen.

Beslissing van Verstrynge onder vuur

Emiel Verstrynge besliste om het WK niet te rijden. Het BK in Beringen was zijn laatste cross van het seizoen. “Ik begrijp die beslissing niet”, zegt Bart Wellens zonder blikken of blozen in Het Nieuwsblad.

De voormalige wereldkampioen verwijst naar het potentieel van Verstrynge om op het WK een medaille te behalen. Hij merkt op dat de renner aangeeft vroeg aan het seizoen te zijn begonnen, maar dat dit volgens hem eenvoudig anders had gekund. Wellens stelt dat een latere seizoensstart een oplossing had kunnen zijn.

Alternatieven volgens Wellens

Wellens geeft aan dat hij begrip zou hebben als Verstrynge fysiek uitgeput zou zijn, maar dat dit volgens hem niet het geval is. Hij verwijst naar de stijgende vorm van de renner en benadrukt dat extra trainingsweken in het buitenland mogelijk waren. “Je ziet hem verdorie cross na cross nog beter worden.”

Volgens Wellens had Verstrynge zonder problemen een korte trainingsstage kunnen inlassen en daarna nog enkele wedstrijden kunnen rijden om het ritme te behouden. Hij beschouwt dat als een realistische optie binnen het seizoen.



“Okay, met Mathieu van der Poel aan de start is de winnaar misschien al gekend maar er is niets mis met op een WK-podium staan naast Mathieu”, gaat Wellens verder. Hij benadrukt dat Verstrynge nog jong is, maar dat dergelijke kansen niet onbeperkt terugkomen. “Een WK laat je in mijn ogen nooit schieten”, besluit hij.