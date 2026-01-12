Ultieme poging bij Verstrynge en Roodhooft: bondscoach onthult wat hij deed

Zoals verwacht zit Emiel Verstrynge niet in de selectie voor het WK veldrijden in Hulst. Bondscoach Angelo De Clercq probeerde hem na het BK nog te overtuigen.

Tweede op het Belgisch kampioenschap, maar straks niet op het wereldkampioenschap. Emiel Verstrynge heeft na het BK een punt gezet achter zijn seizoen in het veld en kiest ervoor om zich voor te bereiden op het wegseizoen.

De Clercq probeerde Verstrynge nog te overtuigen

Verstrynge kon door bondscoach Angelo De Clercq niet meer overtuigd worden om toch nog het WK te rijden. "Ik ben voor het BK-podium nog even bij hem geweest om te vragen of zijn keuze vaststond", zegt hij bij Sporza.

Al op het Europees kampioenschap begin november had Verstrynge aan De Clercq duidelijk gemaakt dat hij het WK wellicht niet zou rijden. En dat is dus ook het geval, ondanks de inspanningen van De Clercq.

Planning Verstrynge lag al vast

Ook bij Christoph Roodhooft polste De Clercq nog eens om te vragen of er toch niet geschoven kon worden met de planning van Verstrynge. "Maar die was al gemaakt. Dan moet je dat respecteren."



Vorig jaar reed Verstrynge wel het WK, in Liévin werd hij vijfde. Ook toen begon hij aan zijn seizoen in de Strade Bianche, maar moest hij na een valpartij opgeven met een sleutelbeenbreuk.