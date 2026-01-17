Johan Bruyneel spreekt klare taal over duel in Tour '26 tussen Pogacar en Vingegaard

Johan Bruyneel analyseert het plan van Jonas Vingegaard om zowel de Giro als de Tour te rijden. Zijn beoordeling richt zich op de haalbaarheid en de gevolgen voor het duel met Tadej Pogacar.

Giro‑deelname en risico’s

Vingegaard wil dit seizoen realiseren dat hij alle grote rondes wint en start daarom in de Giro. Die ontbreekt nog op zijn palmares. Eerder won hij al de Tour en de Vuelta. Bruyneel benadrukt dat de Deen tot de absolute top behoort. “Hij is de op een na beste ronderenner ter wereld, daar bestaat geen twijfel over”, klinkt het in de podcast The Move.

Volgens hem blijft de Giro echter een zware onderneming voorafgaand aan de Tour. In zijn analyse wijst Bruyneel op eerdere confrontaties. Het winnen van alle grote rondes blijft een uitzonderlijke prestatie.

Bruyneel verwijst naar de beperkte groep renners die dat ooit lukte. “Als je de kans hebt om aan het einde van je loopbaan te kunnen zeggen: ‘ik heb drie grote rondes gewonnen’, dan moet je die aanpakken.” Voor Vingegaard vormt de Giro daarom een strategische stap.

Toch ziet Bruyneel ook een mogelijk nadeel. “Hij gaat waarschijnlijk de Giro winnen, als zijn voorbereiding goed verloopt.” De periode tussen beide rondes blijft volgens hem een aandachtspunt, want door de Giro te rijden en de tijd tussenin kan hij de Tour al verliezen.

Mentale en fysieke impact

De vraag blijft of Vingegaard voldoende fris aan de Tour kan beginnen. Bruyneel verwijst naar de eigen woorden van de Deen. “Hij zegt: ‘Het is heel onwaarschijnlijk dat ik de Tour kan winnen, dus ga ik voor de Giro. Dan zie ik wel wat de Tour brengt.’” Dat toont volgens hem hoe Vingegaard zijn kansen inschat.



Pogacar won in 2024 zowel Giro als Tour, maar volgens Bruyneel is die situatie anders. “Pogacar had niet dezelfde mindset. Want hij heeft alles gedomineerd, de Tour, het seizoen, de hele wielerwereld”, besluit hij. De uitdaging voor Vingegaard blijft daardoor bijzonder groot.