Van der Poel getriggerd door ploegmaats? Theorie wint aan geloof na waarschuwing van Rickaert

We weten dat Jonas Rickaert Mathieu van der Poel wel kan triggeren of kan verleiden tot een inspanning. Dat hebben we in de Tour gezien. Is er iets Benidorm iets soortgelijks aan de hand?

Dat is in elk geval wat Paul Herygers insinueerde. Volgens hem zouden ploegmaats van Mathieu van der Poel het als een uitdaging geschetst hebben dat hij zou meedoen aan de cross in Benidorm. We weten dat Van der Poel er niet de persoon naar is om een uitdaging of een soort weddenschap te weigeren. Als alles klopt, houdt hij in elk geval woord.

Zijn deelname aan de Wereldbekermanche in Benidorm is in elk geval een thema binnen Alpecin-Premier Tech. Op de Instagram Stories van Jonas Rickaert staat een filmpje. Rickaert rijdt achter Van der Poel op de weg, aan een snelheid van iets meer dan dertig kilometer per uur. Van der Poel kon ook rekenen op aanwezigheid van Luke Verburg.

Van der Poel fietst naar de cross zoals in België

Dat is een van de vaste trainingspartners van Van der Poel. We zien de wereldkampioen veldrijden alleszins de juiste afslag naar Benidorm nemen. Dat is de plek waar hij moet zijn. Het filmpje van Rickaert lijkt duidelijk te maken dat Van der Poel met de fiets naar de cross is gereden. Dat doet hij bij veldritten in België in de buurt van zijn woonplaats ook wel eens.

Het is een positief teken voor Van der Poel dat hij zijn gebruikelijke gewoonten, ook al vertoeft hij zich in Spanje. Zijn ploegmaat Rickaert maakt met één simpel zinnetje ook duidelijk hoezeer Van der Poel is voorbereid. "Hij is klaar voor het veldrijden", laat Rickaert weten. Alle concurrenten van VDP zijn zo onmiddellijk ook gewaarschuwd.

Zien we de beste Van der Poel?

Iedereen is heel benieuwd om te ontdekken of we de beste Van der Poel aan het werk zullen zien in Benidorm, na de toch wel heel late beslissing om aan de start te komen en alle rompslomp die daarbij toch komt tot kijken.