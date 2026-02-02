"Moedeloos" bij Soudal Quick-Step: De Cauwer ziet Evenepoel kicken bij nieuwe ploeg

Een overwinning in een ploegentijdrit en een twee individuele zeges. Remco Evenepoel heeft zijn start bij Red Bull-BORA-hansgrohe niet gemist, dat zag ook José De Cauwer.

Evenepoel won meteen bij Red Bull

De winter van Remco Evenepoel lijkt prima verlopen te zijn, werd vorige week in Mallorca duidelijk. In de ploegentijdrit was de wereldkampioen de sterkste in de twee dagen daarna pakte Evenepoel uit met een solo, van ruim 50 kilometer en 2,5 kilometer.

Evenepoel voelt zich duidelijk goed bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe, na zeven jaar verliet de olympische kampioen zijn vertrouwde Soudal Quick-Step. José De Cauwer zag afgelopen week dat Evenepoel veel vertrouwen uitstraalt.

Meer stafleden bij Red Bull-BORA-hansgrohe voor Evenepoel

"Niet alleen in koers, ook ernaast. De teamwissel naar Red Bull-Bora-hansgrohe en de manier waarop bij die ploeg gewerkt wordt, hebben hem deugd gedaan", zegt De Cauwer in een analyse bij Sporza.

Evenepoel is vooral blij met de 150 stafleden bij de Duitse ploeg die alles tot in het kleinste detail zoeken en regelen. Volgens De Cauwer kickt Evenepoel ook op dat soort zaken.



"Ik kan mij voorstellen dat een renner zoals hij moedeloos werd als hij aan de tafel van grotere ploegen andere zaken zag gebeuren. Nu zit hij zélf bij zo'n ploeg." En dus moet Evenepoel het nu maar bewijzen.