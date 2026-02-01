Toon Aerts (8ste) moet iets toegeven na WK en deelt zijn mening over Van der Poel

Toon Aert is achtste geworden op het WK veldrijden in Hulst. De medailles waren al snel gaan vliegen, Aerts kwam op iets meer dan een minuut van Van der Poel over de streep.

Al na enkele minuten sloegen Van der Poel, Del Grosso en Nys een kloof en waren de medaille weg op het WK in Hulst. Toon Aerts moest dan ook strijden voor de vierde plaats, het werd uiteindelijk de achtste.

Achtste plaats voor Aerts op WK veldrijden

"Ik had graag iets dichter geëindigd. Na de drie sterkste mannen heb ik wel mee de koers gemaakt. We verloren niet veel op Del Grosso en Nys, maar je daar zit dan wel samen met heel wat buitenlanders", zei hij achteraf.

Aerts koos ervoor om anderen de kastanjes uit het vuur te laten halen. "Al moet ik wel toegeven dat ik op het einde niet de techniek in huis had om voor plaats vier te strijden." Door de regen werd het parcours in de finale heel glad.

"Op vijf minuten tijd is het parcours helemaal veranderd. Ik had er last mee, maar wellicht iedereen wel." De enige die er geen last van had, was wellicht Van der Poel. Aerts had nog mooie woorden over de Nederlander.

Aerts over Van der Poel

"Het is een fenomeen in de winter en de zomer. Over de hele wereld is er met Pogacar maar één renner beter, vooral bergop. Voor mij is Van der Poel iemand zoals Eddy Merckx voor mij. Ik heb Merckx nooit zien koersen, maar het moet wellicht zoiets geweest zijn."



"Zelf ik heb geen grote band met hem, ik ben meer een fan van Wout van Aert. Maar toen ik als twaalfjarige begon met crossen was Mathieu er ook al, hij reed twee categorieën hoger, en toen was toen ook al in de eerste bocht weg. Het was toen al een fenomeen en nu nog altijd.