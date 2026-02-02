Geprofiteerd van Nys? Del Grosso spreekt klare taal na zilver op WK

Tibor Del Grosso heeft Thibau Nys van het zilver gehouden op het WK veldrijden. De Nederlander profiteerde in de slotfase van enkele foutjes van Nys.

De voorbije twee jaar werd Tibor Del Grosso nog wereldkampioen veldrijden bij de beloften, dit jaar stond hij voor het eerst aan de start bij de profs. En de Nederlander was dus meteen de op twee na beste.

Van der Poel beter dan Del Grosso en Nys

"Dat was ook het hoogst haalbare. Mathieu was duidelijk de sterkste, maar hij reed ook geen minuten weg. We hebben het zeker geprobeerd", zei Del Grosso tijdens de live-uitzending op VRT1.

Toen Van der Poel na zo'n tien minuten wegreed, was het voor Del Grosso snel duidelijk dat hij beter was dan hemzelf en Thibau Nys. Zelfs als Van der Poel een foutje maakte had hij nog opnieuw kunnen wegrijden.

Del Grosso snoept Nys zilver af

Met Thibau Nys streed Del Grosso lang om het zilver, maar hij trok aan het langste eind. Hebben zijn banden, die iets zwaarder waren, de doorslag gegeven? Want in de voorlaatste ronde moest Del Grosso nog lossen bij Nys.



"Ik zat op de limiet toen hij mij wat loste. Toen kwam die regen, wat misschien een beetje in mijn voordeel was. Ik was blij dat hij een foutje maakte en dat ik tweede kon worden", besloot Del Grosso nog.