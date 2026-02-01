"Wout is de enige van wie Mathieu schrik heeft": De Clercq geeft de hoop niet op

Geen Wout van Aert aan de start van het WK veldrijden dit jaar. Mario De Clercq verwacht dat Van Aert er volgend jaar in Oostende er wel weer zal bij zijn.

Voor de tweede keer in drie jaar tijd laat Wout van Aert het WK veldrijden aan zich voorbij gaan. Deels noodgedwongen dit jaar, want door een kleine breuk in de enkel begin januari zou Van Aert ook niet kunnen starten.

Rijdt Van Aert WK in 2027 in Oostende?

Volgend jaar wordt het WK opnieuw in België georganiseerd, net als in 2021 in Oostende. Toen pakte Van der Poel zijn vierde wereldtitel, Van Aert reed lek en moest voor de derde keer in zijn carrière tevreden zijn met zilver.

Zit Van Aert met het WK van 2027 in zijn hoofd? "Ik hoop het in elk geval. En ik denk het", zegt Mario De Clercq bij De Zondag. "Wout heeft deze winter niet veel gecrost, maar onder meer in Mol liet hij mooie dingen zien. Dat zandparcours moet hem liggen."

De Clercq verwacht nog strijd Van Aert-Van der Poel

Kan Van Aert de strijd in het veld nog aangaan met Van der Poel? De Clercq denkt van wel. "Wout is de enige van wie Mathieu schrik heeft, omdat hij weet dat Wout als enige de evenknie is op fysiek vlak."

Technisch vindt De Clercq dan weer Van der Poel beter, maar op een WK met barre omstandigheden of op een uitgeregend parcours, ziet De Clercq het wel nog eens gebeuren.