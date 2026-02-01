Vier Belgische medailles op het WK: bondscoach geeft zijn eerlijke mening

Vier Belgische medailles op het WK: bondscoach geeft zijn eerlijke mening
Foto: © photonews

België heeft op het WK veldrijden in Hulst vier medailles gepakt. Bondscoach Angelo De Clercq is tevreden met dat aantal.

Vier medailles voor België op WK veldrijden

Op het WK veldrijden in Hulst pakte België op de eerste dag brons in de mixed team relay. Zaterdag zorgde Aaron Dockx bij de mannen beloften voor een verrassing en de enige gouden medaille en wereldtitel voor de Belgen.

Op de laatste dag kwamen er nog twee bronzen medailles bij voor de Belgen. Giel Lejeune bij de mannen junioren en Thibau Nys bij de mannen elite. In totaal pakte België dus vier medailles op het WK veldrijden. 

"Met vier medailles mogen we wel tevreden zijn", concludeerde bondscoach Angelo De Clercq bij Belga. "We hebben het niet slecht gedaan. Nederland was dit WK supersterk", ging de bondscoach verder. 

De Clercq zag eerlijk WK

Vijf van de zeven gouden medailles waren voor Nederland, Mathieu van der Poel pakte zoals verwacht zijn achtste wereldtitel bij de mannen. "We wisten dat Mathieu snel zou starten en dan was het zaak om mee te gaan."


"Het was snel duidelijk dat het niveau van de drie koplopers veel beter was dan de rest. Iedereen kwam uiteindelijk op zijn plaats terecht, denk ik. Thibau heeft alles geprobeerd om Mathieu te volgen. Het is een mooi podium."

