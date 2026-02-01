Wat kan hij op het WK? Vanthourenhout onthult hoe het met hem is

Michael Vanthourenhout was een outsider voor een medaille op het WK veldrijden in Hulst. Door ziekte de afgelopen weken staat hij echter met twijfels aan de start.

Sinds de cross in Otegem op 12 januari, een dag na het Belgisch kampioenschap in Beringen, reed Michael Vanthourenhout geen enkele cross meer. Hij reisde wel af naar Spanje voor een stage, maar daar werd hij ziek.

Vanthourenhout had last van een luchtweginfectie en moest de Wereldbeker in Benidorm aan zich voorbij laten gaan. Het werd opnieuw beter, maar Vanthourenhout herviel en moest ook Maasmechelen en Hoogerheide laten schieten.

Vanthourenhout geeft update over gezondheid

"Het zijn twee moeilijke weken geweest en het was moeilijk om me weer op te laden", zegt Vanthourenhout bij Sporza. "Maar een WK laat je niet zomaar schieten. Ik heb geprobeerd om nog zoveel mogelijk te trainen."

Voor Vanthourenhout zal het afwachten worden met welke conditie hij aan de start zal staan op het WK. Kan Vanthourenhout dan een troef worden bij de Belgen om Mathieu van der Poel toch te kunnen kloppen?

Kan Vanthourenhout Nys helpen?

"We moeten klaar staan om Thibau Nys en Niels Vandeputte zoveel mogelijk te helpen, maar we moeten hopen op een mirakel", besloot Vanthourenhout nog.