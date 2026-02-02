Soudal Quick-Step neemt verassende beslissing over toptalent Paul Magnier

Van woensdag tot zondag zullen heel wat renners met de Ronde van Valencia hun eerste rittenkoers rijden. Soudal Quick-Step laat echter hun topsprinter Paul Magnier thuis.

Selectie Soudal Quick-Step voor Ronde van Valencia

Soudal Quick-Step brengt Ayco Bastiaens, nieuwkomer Steff Cras, Yves Lampaert, Dries Van Gestel, neo-prof Jonathan Vervenne en devo-renners Jasper Schoofs en Viktor Soenens aan de start in de Ronde van Valencia.

"Valenciana is een mooie maar lastige wedstrijd. Dit jaar hebben we een individuele tijdrit, een etappe met meer dan 3000 hoogtemeters op zaterdag en voortdurend golvende wegen", blikt sportdirecteur Tom Steels vooruit.

Soudal Quick-Step laat Paul Magnier thuis

"We willen aanwezig zijn in de ontsnappingen, maar ook meedoen aan de massasprints met Dries", zegt Steels. En dus niet met Paul Magnier, het Franse toptalent van Soudal Quick-Step, hij zal verder trainen.

Soudal Quick-Step zou volgens HLN de meerwaarde niet zien in een extra rittenkoers voor Magnier. De Fransman zal over zo'n twee weken wel de Ronde van de Algarve rijden (18 tot 22 februari).



"Voor Steff, die hier zijn seizoen start, is de voorlaatste etappe een goede test. Jonathan, de regerende Europees kampioen bij de beloften, kan zich dan weer tonen in de tijdrit op woensdag. We weten dat het niet makkelijk wordt, maar zoals altijd gaan we er vol voor", besluit Steels nog.