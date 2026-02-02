Brengt hij voorjaar in gevaar? Roodhooft zegt waarom Van der Poel mag skiën

Minder dan 24u na zijn achtste wereldtitel veldrijden staat Mathieu van der Poel al op de latten om te skiën. Met toestemming van zijn ploeg Alpecin-Premier Tech.

Het veldritseizoen is afgelopen voor Mathieu van der Poel, hij sloot zondag af met een achtste wereldtitel. De focus wordt nu snel verlegd naar het wegseizoen, maar eerst is er wat tijd voor ontspanning.

Van der Poel vertrok maandagochtend al naar het Italiaanse Livigno en enkele uren later stond hij al op de latten. Skiën is niet zonder risico, maar Van der Poel kreeg wel toestemming van zijn ploeg Alpecin-Premier Tech.

Is skiën niet gevaarlijk voor Van der Poel?

"Ja, hij gaat deze week ook op wintersport. We laten hem die reis maken. Anders hadden we op het WK ook kunnen zeggen dat hij voorzichtig moest doen", zegt ploegleider Christoph Roodhooft bij Wieler Revue.

"Dat hij die reis maakt, zorgt net voor de mentale balans die nodig is." Na dertien crossen en tussendoor een stage in Spanje is Van der Poel even toe aan ontspanning voor hij aan de klassiekers begint te denken.

Welke wielrenners skiën net als Van der Poel?

Van der Poel is lang niet de enige topper die gaat skiën. Deze week vertrekt ook Thibau Nys naar de sneeuw, eind vorig jaar stond Lotte Kopecky ook enkele dagen op de latten en begin dit jaar ook Tadej Pogacar en Urska Zigart.



