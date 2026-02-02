Geen perfect seizoen: vader Adrie doet boekje open over Mathieu van der Poel

Dertien op dertien en een achtste wereldtitel gepakt, het seizoen van Mathieu van der Poel in het veld verliep perfect. Vader Adrie van der Poel schetst toch een iets ander beeld.

Voor het tweede seizoen op rij heeft Mathieu van der Poel geen enkele cross verloren waar hij aan de start stond. De Nederlander is nu al meer dan twee jaar ongeslagen en won zijn laatste 24 crossen.

Andere aanpak Van der Poel deze winter

Toch is er nog een andere kant van het verhaal aan de dertien overwinningen op rij van dit seizoen. Van der Poel begon met een iets mindere conditie aan zijn seizoen, zodat hij richting het WK naar een topvorm kon groeien.

En dat beviel hem toch niet helemaal goed, verklapt vader Adrie Van der Poel. "Zelf zou hij zeggen dat hij geen perfecte winter heeft gehad", zegt hij bij WielerFlits. "Maar ik hoorde hem af en toe klagen dat het niet zo gemakkelijk ging als vorig jaar."

Kan Van der Poel opnieuw Pogacar kloppen in het voorjaar?

Al is het volgens Adrie van der Poel logisch dat als je in het begin van het seizoen niet top bent, je ermee moet kunnen leven dat je elke week iets beter wordt. Vooral na zijn stage in januari was Van der Poel veel beter.

Die iets andere aanpak moet Van der Poel straks helpen in het voorjaar om Tadej Pogacar opnieuw te kloppen in Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Want stilstaan is achteruitgaan in het wielrennen en dus wilde Van der Poel iets anders proberen deze winter.