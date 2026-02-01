Diskwalificatie en afgevoerd naar ziekenhuis: Nobert Riberolle kent verdict

Voor Belgisch kampioene Marion Norbert Riberolle werd het een WK om snel te vergeten. Ze werd gediskwalificeerd en moest ook afgevoerd worden naar het ziekenhuis, waar een hersenschudding werd vastgesteld.

Na een slechte start en een inhaalrace leek Marion Norbert Riberolle in de voorlaatste ronde van het WK te kunnen strijden voor de bronzen medaille. Tot ze door de Tsjechische Kristyna Zemanova ten val werd gebracht.

Norbert Riberolle sprong boos recht en gaf Zemanova een duw, waarvoor ze niet veel later gediskwalificeerd werd. Dat had de Belgische niet meteen door, in de slotronde ging Norbert Riberolle plots op de grond liggen.

Hersenschudding voor Norbert Riberolle

Er zou sprake zijn geweest van een paniekaanval en ook pijn op de borst. "Omdat ze hoofd- en nekpijn had, werd ze uit voorzorg naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas gebracht", klonk het in een korte mededeling.

Haar ploeg Crelan-Corendon laat zondag weten dat er een hersenschudding is vastgesteld bij Norbert Riberolle. "De medische onderzoeken waren wel geruststellend. Op milde hoofdpijn na zijn er geen verdere klachten."

Volgende crossen niet in gevaar

"Marions deelname aan de cross in Maldegem (woensdag, nvdr.) lijkt dus niet in gevaar." Zaterdag in Middelkerke en zondag in Lille kan Norbert Riberolle dus ook haar klassementen in de Superprestige en X2O Badkamers Trofee verdedigen.



