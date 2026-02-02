Twee medailles op EK baan dankzij familie Hesters: "Dat had mijn broer me gezegd"

Hélène Hesters heeft Belgische op de eerste dag van het EK baanwielrennen meteen een Europese titel bezorgd. Haar broer Jules Hesters pakte ook nog brons.

Van Lotte Kopecky wordt opnieuw veel verwacht op het EK baanwielrennen, maar er zijn ook nog andere Belgen. Hélène Hesters pakte op de scratch het goud door op acht ronden van het einde weg te rijden.

Goud voor Hélène Hesters op EK baan

"Ik had een verzet gekozen dat een aanval de enige optie was", zei Hesters achteraf bij Sporza. "In dit deelnemersveld was de aanval de beste verdediging. Ik was niet gekomen om voor de vijfde plaats te sprinten."

Omdat er niemand aanviel, was er wel even paniek bij Hesters, maar ze hield het hoofd koel en speelde alles of niets. Met haar explosieve aanval maakte ze het verschil en ze dacht ook aan de woorden van haar broer Jules.

Jules Hesters pakt brons op afvallingskoers

"'Elke kans die je krijgt, is een kans om Europees kampioen te worden', had mijn broer gezegd. Dat was mijn ingesteldheid." En zo begon ook even later Jules Hesters zelf aan zijn afvallingskoers op het EK.

Hesters pakte op het nippertje brons, voor het derde jaar op rij en voor de vierde keer in zijn carrière. Net voor zijn wedstrijd had hij zijn zus goud zien pakken. "Mijn hartslag ging even serieus de lucht in. Ik stond te springen op het middenplein, wat misschien niet ideaal was voor mijn eigen wedstrijd."



