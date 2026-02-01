Albert twijfelt niet en weet wanneer Van der Poel fiets aan de haak hangt

Mathieu van der Poel (31) denkt er aan om het veldrijden minstens een winter links te laten liggen. Ook de volledige carrière van de Nederlander zal volgens Niels Albert niet meer zo lang duren.

In het veldrijden heeft Mathieu van der Poel zowat alles bereikt, de verwachting is dan ook dat hij volgend seizoen aan zich voorbij laat gaan. Om zijn wegseizoen dit jaar iets langer door te kunnen trekken.

Hoelang gaat Van der Poel nog door?

Een (tijdelijk) afscheid van het veldrijden hangt dus in de lucht, maar de Nederlander is intussen ook 31 jaar. Nog niet versleten, maar Niels Albert denkt niet dat Van der Poel nog bijzonder lang zal doorgaan met zijn carrière.

"Ik zie hem ook niet koersen tot zijn 35ste", zegt Albert bij HLN. Vooral omdat Van der Poel tegen dan al 16 à 17 jaar op het allerhoogste niveau zal koersen en dat ook wel zijn tol begint te eisen.

Stopt Van der Poel eind 2028?

Eind 2028 loopt het contract van Van der Poel bij Alpecin-Premier Tech af, de Nederlander zal dan aan de vooravond staan van zijn 34ste verjaardag. De carrière van Van der Poel zal wellicht niet lang daarna stoppen.

"Ik zie hem stoppen als hij op de weg het gevoel krijgt van ‘het lukt me niet meer’. Het jaar teveel zal hij nooit rijden. Om te knechten voor Del Grosso? Neen, dat gaat hij niet doen", besluit Albert nog.