Al een voorgeschiedenis: Van Gils onthult hoe Evenepoel is als ploegmaat

Remco Evenepoel en Maxim Van Gils konden het de voorbije dagen goed met elkaar vinden. Van Gils hielp Evenepoel zaterdag aan een derde zege in evenveel dagen.

Met een derde zege in drie dagen heeft Remco Evenepoel zijn start bij Red Bull-BORA-hansgrohe duidelijk niet gemist. De olympische kampioen kon bij zijn derde zege vooral rekenen op de hulp van ploegmaat Maxim Van Gils.

Van Gils en Evenepoel kenden elkaar al

Toen Evenepoel in de finale versnelde, kon alleen Rondel nog volgen. Van Gils liet het gat vallen en de twee waren gaan vliegen. In de laatste 2,5 km reed Evenepoel nog weg van Rondel, Van Gils sprintte naar de derde plaats.

De samenwerking tussen Evenepoel en Van Gils lijkt goed te verlopen. "Ik ken Maxim natuurlijk al wel langer. We zijn allebei even oud (26 jaar, nvdr.) en koersten nog samen bij de junioren", zegt Evenepoel bij HLN.

Van Gils over Evenepoel als ploegmaat

Van Gils is ook positief over zijn nieuwe ploegmaat. "Of hij zich ook gedraagt als een leidersfiguur? Totaal niet." Volgens Van Gils is Evenepoel gewoon een ploegmaat, hij zet zich niet boven de rest. Evenepoel praat ook veel en maakt veel grapjes, hij is da ook een aanwinst voor de sfeer aan tafel.

Het klikt tussen Van Gils en Evenepoel, maar de komende weken koersen ze niet samen. Dat doen ze enkel in de Amstel Gold Race (19 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april). Van Gils hoopt ook op een plekje in de selectie voor de Tour samen met Evenepoel.