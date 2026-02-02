Geen Van der Poel meer in de cross? De Cauwer ziet sleutelrol voor Pogacar

Knijpt Mathieu van der Poel er een seizoen tussenuit in het veldrijden om zich meer te focussen op de weg? José De Cauwer denkt dat er veel zal afhangen van Tadej Pogacar.

Wereldkampioen worden en de laatste jaren ook dat record van wereldtitels was voor Mathieu van der Poel het enige echte doel in het veldrijden. De Nederlander heeft met acht regenbogen dat record nu ook op zijn naam staan.

Slaat Van der Poel een winter over?

En dus rijst de vraag of we Van der Poel nog gaan terugzien in het veld. Hij heeft zelf al enkele keren gehint op een mogelijk (tijdelijk) afscheid van het veldrijden om zich nog meer op de weg te kunnen focussen en iets beter te zijn in het voorjaar.

"Dat lijkt me zeker iets om te proberen", zei José De Cauwer tijdens de live-uitzending van het WK op VRT1. "Renners zijn op zoek naar het laatste van het laatste." Het voorjaar dat er aankomt, zal volgens De Cauwer ook doorslaggevend zijn voor het veldrijden.

Keuze Van der Poel zal afhangen van Pogacar

"Als hij niet meemaakt wat hij al een paar keer heeft meegemaakt, Pogacar loslaten op die verschrikkelijke Oude Kwaremont, dan zal het misschien toch weer een ander beeld geven", stelt De Cauwer.

Lees ook... Geen perfect seizoen: vader Adrie doet boekje open over Mathieu van der Poel›

"Mocht hij nu weer hetzelfde meemaken, dan zou het wel kunnen dat hij zal denken dat hij er eens een volledige winter alles aan moet doen om nog te verbeteren. Maar hoe ik Van der Poel nu zie rijden, dan twijfel ik of Pogacar hem gaat kunnen lossen", besloot De Cauwer nog.