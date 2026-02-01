Nys trekt opvallende conclusie over Van der Poel na WK: "Ik schrok"

Nys trekt opvallende conclusie over Van der Poel na WK: "Ik schrok"
Foto: © photonews

Thibau Nys moest als laatste lossen bij Mathieu van der Poel op het WK veldrijden. Toch denkt hij niet dat de Nederlander zijn beste cross van het seizoen reed.

WK niet beste cross van Van der Poel

Zoals verwacht is Mathieu van der Poel voor de achste keer wereldkampioen veldrijden geworden in Hulst. De Nederlander schudde al na tien minuten Thibau Nys en Tibor Del Grosso definitief uit zijn wiel. 

"Mathieu van der Poel was veruit de sterkste, maar ik denk niet dat dit WK in zijn top vijf van beste crossen van dit seizoen zal staan", zei Thibau Nys achteraf in de studio bij Sporza. 

Nys schrok van Van der Poel

Dat gaf Van der Poel ook zelf toe, de Nederlander vond dat hij in Hoogerheide een iets beter gevoel had. Daar won Van der Poel ook met bijna anderhalve minuut voorsprong, zo groot werd het verschil in Hulst nooit. 
 
"We zagen ook dat hij niet meteen een halve minuut wegreed. Ik schrok er soms van dat we hem nog zagen rijden. Maar eens hij zijn vermogen kon laten spreken, was hij weg", ging Nys nog verder. 

De achtste wereldtitel van Van der Poel kwam ook nooit in gevaar, de Nederlander won uiteindelijk met 35 seconden voorsprong op zijn landgenoot Tibor Del Grosso en 46 seconden op Thibau Nys. 

