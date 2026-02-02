Thibau Nys is verrast na WK veldrijden en kondigt verandering aan

Het WK veldrijden was de laatste cross van het seizoen van Thibau Nys. Toch zal hij nog niet meteen op skivakantie vertrekken.

Net als vorig jaar pakte Thibau Nys brons op het WK veldrijden. En ook nu is het WK zijn laatste cross van het seizoen. Nys trok vorig jaar meteen na het WK richting de sneeuw om even te gaan skiën.

Nys voelt zich beter dan verwacht

Dat zal dit jaar misschien toch anders zijn. "Ik denk dat ik mijn programma nog een beetje aanpas en dat ik mijn lichaam in gang houd. Ik voel dat ik frisser ben dan verwacht", zei Nys na het WK bij VRT1.

Na de kerstperiode, die heel zwaar was, dacht Nys dat hij nood zou hebben aan twee weken rust voordat hij zou beginnen aan zijn voorbereiding op het wegseizoen. Dat is nu toch niet het geval.

"Ik heb een nieuw elan gevonden", stelde Nys. "Om dan nu twee weken te rusten, kan me heel diep trekken. Misschien blijf ik wat bezig en dan gaat de riem eraf." Al zal er aan het programma van Nys niets veranderen.

Programma Thibau Nys

"Ik ga niet meer crossen dit seizoen", maakte Nys nog eens duidelijk. En zal ook niet vroeger in actie komen op de weg. "Op 4 april begin ik aan mijn wegseizoen in de GP Indurain", besloot Nys nog.