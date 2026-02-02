Gaat hij door met crossen? Herygers heeft glashelder advies voor Van der Poel

Mathieu van der Poel heeft zoals verwacht zijn achtste wereldtitel veldrijden gepakt. Paul Herygers vindt dat de Nederlander vooral zelf moet beslissen of hij nog wil doorgaan met crossen.

Er stond alweer geen maat op Mathieu van der Poel op het WK veldrijden in Hulst. Tien minuten hielden Thibau Nys en Tibor Del Grosso het vol, maar daarna moesten ze het wiel van de Nederlander lossen.

Moet Van der Poel stoppen met crossen?

Zijn achtste wereldtitel, een record bij de mannen, kwam nooit in gevaar. Van der Poel heeft het veldrijden nu uitgespeeld, de vraag is hoe zijn toekomst in het veld er zal uitzien. Zelf weet Van der Poel het ook nog niet.

"Laat er niemand anders over beslissen of je nu nog blijft crossen of niet", stelt Paul Herygers bij Sporza. En die keuze heeft Van der Poel met zijn prestaties, op de weg en in het veld, ook naar zich toe getrokken.

De keuze om door te gaan met crossen zo voor veel crossers boven hun hoofd wordt gemaakt, maar niet bij Van der Poel. "Als er zou gezegd worden: 'Je mag niet meer crossen', dan zou het er kletteren. Dat is een heel ander effect."

Herygers twijfelt over stoppen Van der Poel

Het idee om te stoppen zou nu wel van Van der Poel zelf komen. "Het is hem van harte gegund, maar het is de vraag of dat uitwerking zal hebben", twijfelt Herygers toch of het veldrijden links laten liggen een goede keuze zou zijn.