"Dit was hier wel een WK, hé": Wellens toont weinig begrip voor Nys

Thibau Nys moest op het WK veldrijden tevreden zijn met brons. Een foute keuze van banden kostte hem de zilveren medaille, Bart Wellens is dan ook streng voor Nys.

Nys maakte foute bandenkeuze

Het brons van Thibau Nys had ook zilver kunnen zijn op het WK. De Belgische kampioen was weggereden van Tibor Del Grosso, maar de Nederlander kon nog terugkeren. Onder meer door de regen die met bakken uit de lucht viel.

Omdat Nys met een lichter profiel van banden aan het rijden was dan Del Grosso en ook Van der Poel had hij in de finale minder grip. Daardoor begon Nys steeds meer te glijden en kon hij Del Grosso niet meer volgen.

Wellens streng voor Nys

"Als je ziet dat je de enige bent die voor dat profiel kiest, dan vind ik dat je moet veranderen", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad. De band waarmee Nys reed is voor Wellens gemaakt voor vrouwen, mannen hebben te veel kracht om mee te rijden.

Achteraf gaf Nys ook toe dat hij wellicht wel met een zwaarder profiel had kunnen rijden. "Dit was hier wel een WK, hé", vindt Wellens het redelijk onbegrijpelijk dat Nys dan toch niet voor een wissel gekozen heeft.

Zelfs in de voorlaatste ronde kon dat nog volgens Wellens, want daarmee zou Nys maar zo'n 20 meter verloren hebben. Nu verloor Nys meer dan honderd meter door te blijven doorrijden en ook de zilveren medaille.