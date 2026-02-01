🎥 Van der Poel pakt dominant achtste wereldtitel, Nys moet weer tevreden zijn met brons

Mathieu van der Poel heeft zich voor de achtste keer tot wereldkampioen veldrijden gekroond. Thibau Nys moest tevreden zijn met brons, Tibor Del Grosso pakte zilver.

Tibor Del Grosso dook als eerste het veld in, met Mathieu van der Poel en Thibau Nys in zijn wiel. Daarachter viel al bijna meteen een gat, ze reden met drie weg. Van der Poel ging snel op en over Del Grosso naar de leiding.

Op het eerste heuveltje reden Van der Poel en Del Grosso naar boven, Nys had wat meer moeite. Hij moest een paar seconden goedmaken, maar reed op het einde van de eerste ronde wel weer naar de twee Nederlanders.

Van der Poel rijdt weg in tweede ronde

In de tweede ronde trok Van der Poel door, Nys schoof door naar plaats twee en probeerde het wiel te houden. Op een steile heuvel besloot Nys zijn fiets niet te schouderen en zo verloor hij de voeling met Van der Poel.

Na tien minuten was Van der Poel weg, Nys en Del Grosso kregen het gat niet meer dicht. Halfweg was hun achterstand al opgelopen naar 40 seconden, Del Grosso en Nys streden om het zilver en het brons.

Nys moet zilver aan Del Grosso laten

In de voorlaatste ronde reed Nys even weg van Del Grosso, maar de Nederlander keerde wel terug. Nys reed met een iets lichter profiel van banden en door de aanhoudende regen schoof hij steeds meer weg.

Op een heuveltje raakte Nys opnieuw niet boven, Del Grosso deed dat wel. De Nederlander pakte het zilver, Nys moest tevreden zijn met brons. Mathieu van der Poel was dan al meer dan een halve minuut binnen en pakte zijn achtste wereldtitel, een record bij de mannen.