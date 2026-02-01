🎥 Van der Poel pakt dominant achtste wereldtitel, Nys moet weer tevreden zijn met brons

🎥 Van der Poel pakt dominant achtste wereldtitel, Nys moet weer tevreden zijn met brons
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel heeft zich voor de achtste keer tot wereldkampioen veldrijden gekroond. Thibau Nys moest tevreden zijn met brons, Tibor Del Grosso pakte zilver.

Tibor Del Grosso dook als eerste het veld in, met Mathieu van der Poel en Thibau Nys in zijn wiel. Daarachter viel al bijna meteen een gat, ze reden met drie weg. Van der Poel ging snel op en over Del Grosso naar de leiding. 

Op het eerste heuveltje reden Van der Poel en Del Grosso naar boven, Nys had wat meer moeite. Hij moest een paar seconden goedmaken, maar reed op het einde van de eerste ronde wel weer naar de twee Nederlanders. 

Van der Poel rijdt weg in tweede ronde

In de tweede ronde trok Van der Poel door, Nys schoof door naar plaats twee en probeerde het wiel te houden. Op een steile heuvel besloot Nys zijn fiets niet te schouderen en zo verloor hij de voeling met Van der Poel. 

Na tien minuten was Van der Poel weg, Nys en Del Grosso kregen het gat niet meer dicht. Halfweg was hun achterstand al opgelopen naar 40 seconden, Del Grosso en Nys streden om het zilver en het brons. 

Nys moet zilver aan Del Grosso laten

In de voorlaatste ronde reed Nys even weg van Del Grosso, maar de Nederlander keerde wel terug. Nys reed met een iets lichter profiel van banden en door de aanhoudende regen schoof hij steeds meer weg. 

Op een heuveltje raakte Nys opnieuw niet boven, Del Grosso deed dat wel. De Nederlander pakte het zilver, Nys moest tevreden zijn met brons. Mathieu van der Poel was dan al meer dan een halve minuut binnen en pakte zijn achtste wereldtitel, een record bij de mannen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Toon Aerts (8ste) moet iets toegeven na WK en deelt zijn mening over Van der Poel

Toon Aerts (8ste) moet iets toegeven na WK en deelt zijn mening over Van der Poel

18:00
Mathieu van der Poel legt zijn speciale viering uit na achtste wereldtitel veldrijden

Mathieu van der Poel legt zijn speciale viering uit na achtste wereldtitel veldrijden

16:32
Albert twijfelt niet en weet wanneer Van der Poel fiets aan de haak hangt

Albert twijfelt niet en weet wanneer Van der Poel fiets aan de haak hangt

14:00
"Ik panikeerde even": Thibau Nys verliest zilver op WK en geeft fout toe

"Ik panikeerde even": Thibau Nys verliest zilver op WK en geeft fout toe

17:00
"Wout is de enige van wie Mathieu schrik heeft": De Clercq geeft de hoop niet op

"Wout is de enige van wie Mathieu schrik heeft": De Clercq geeft de hoop niet op

13:00
Dicht hij zo de kloof met Pogacar? Evenepoel voorspelt nog meer vuurwerk

Dicht hij zo de kloof met Pogacar? Evenepoel voorspelt nog meer vuurwerk

15:00
Al een voorgeschiedenis: Van Gils onthult hoe Evenepoel is als ploegmaat

Al een voorgeschiedenis: Van Gils onthult hoe Evenepoel is als ploegmaat

13:30
Op een zucht van goud: teleurgestelde bronzen Lejeune zegt wat er fout ging

Op een zucht van goud: teleurgestelde bronzen Lejeune zegt wat er fout ging

12:30
Wat kan hij op het WK? Vanthourenhout onthult hoe het met hem is

Wat kan hij op het WK? Vanthourenhout onthult hoe het met hem is

12:00
Diskwalificatie en afgevoerd naar ziekenhuis: Nobert Riberolle kent verdict

Diskwalificatie en afgevoerd naar ziekenhuis: Nobert Riberolle kent verdict

11:00
"Doe dat alsjeblieft niet": Van Aert spelt Nys en co de les voor WK veldrijden

"Doe dat alsjeblieft niet": Van Aert spelt Nys en co de les voor WK veldrijden

10:00
Kopecky spreekt stevige ambities uit ondanks aanzienlijk programma

Kopecky spreekt stevige ambities uit ondanks aanzienlijk programma

09:00
Kan Thibau Nys ziekte vermijden? Sven Nys onthult plan van aanpak

Kan Thibau Nys ziekte vermijden? Sven Nys onthult plan van aanpak

08:30
📷 Tadej Pogacar pakt verrassend uit met opvallende nieuwe look

📷 Tadej Pogacar pakt verrassend uit met opvallende nieuwe look

08:00
'Sven Nys ziet toptalent in de cross vertrekken naar de broers Roodhooft'

'Sven Nys ziet toptalent in de cross vertrekken naar de broers Roodhooft'

07:30
Elk WK hetzelfde vraagstuk: zijn de renners ploegmaat van Van der Poel of van de Belgen?

Elk WK hetzelfde vraagstuk: zijn de renners ploegmaat van Van der Poel of van de Belgen?

07:00
Straf! Sven Nys was ooit het verjaardagscadeau voor... Mathieu van der Poel

Straf! Sven Nys was ooit het verjaardagscadeau voor... Mathieu van der Poel

21:30
"Om de vier à vijf jaar": Belgian Cycling zit met grote plannen

"Om de vier à vijf jaar": Belgian Cycling zit met grote plannen

20:30
Genieten maal drie: Evenepoel zegt wat er na triomftocht in Mallorca op programma staat

Genieten maal drie: Evenepoel zegt wat er na triomftocht in Mallorca op programma staat

19:30
Van Impe komt met eis voor de dag over vergelijking tussen Merckx en Pogacar: "Dat kan toch niet?!"

Van Impe komt met eis voor de dag over vergelijking tussen Merckx en Pogacar: "Dat kan toch niet?!"

18:30
Onder vuur voor ziekte van Belgen op WK: hoteleigenaar en bondsdokter reageren

Onder vuur voor ziekte van Belgen op WK: hoteleigenaar en bondsdokter reageren

31/01
Sven Nys zet Thibau met voeten op de grond en voorspelt toekomst van Van der Poel

Sven Nys zet Thibau met voeten op de grond en voorspelt toekomst van Van der Poel

31/01
🎥 Na goud bij de beloften: ontgoocheling door diskwalificatie van Belgische renster

🎥 Na goud bij de beloften: ontgoocheling door diskwalificatie van Belgische renster

31/01
Who else? Remco Evenepoel pakt drie op drie in Mallorca

Who else? Remco Evenepoel pakt drie op drie in Mallorca

31/01
Fabio Jakobsen niet te spreken na valpartij aan waanzinnige snelheden in AlUla Tour

Fabio Jakobsen niet te spreken na valpartij aan waanzinnige snelheden in AlUla Tour

31/01
Goud is binnen! Belgische belofte pakt de wereldtitel

Goud is binnen! Belgische belofte pakt de wereldtitel

31/01
Veel erger dan gedacht: Belg die op WK veldrijden ziek werd ligt in ziekenhuis

Veel erger dan gedacht: Belg die op WK veldrijden ziek werd ligt in ziekenhuis

31/01
Dwingend bevel van Paul Herygers voor Sven Nys nu zoveel Belgen ziek zijn

Dwingend bevel van Paul Herygers voor Sven Nys nu zoveel Belgen ziek zijn

31/01
Indrukwekkendste Van der Poel-moment van 2026 komt mogelijk nu al van buiten de cross

Indrukwekkendste Van der Poel-moment van 2026 komt mogelijk nu al van buiten de cross

31/01
Bijzonder slecht weer in Mallorca: organisatie grijpt in bij koers waar Evenepoel rijdt

Bijzonder slecht weer in Mallorca: organisatie grijpt in bij koers waar Evenepoel rijdt

31/01
Van Aert heeft frustraties, maar zet kinderen op eerste plek: "Geen haar op mijn hoofd dat hieraan denkt"

Van Aert heeft frustraties, maar zet kinderen op eerste plek: "Geen haar op mijn hoofd dat hieraan denkt"

31/01
Hongerige Evenepoel is razend ambitieus en verspilt geen tijd om dat te onderstrepen

Hongerige Evenepoel is razend ambitieus en verspilt geen tijd om dat te onderstrepen

31/01
Niet iedereen wilde overwinning Evenepoel zien: tv-zender ligt onder vuur bij woedende kijkers

Niet iedereen wilde overwinning Evenepoel zien: tv-zender ligt onder vuur bij woedende kijkers

31/01
Van der Poel en Pogacar zijn factor, maar Declercq ziet iets terugkeren: "Geen sneer naar Evenepoel"

Van der Poel en Pogacar zijn factor, maar Declercq ziet iets terugkeren: "Geen sneer naar Evenepoel"

30/01
Stopt Van der Poel met crossen? Van Aert reageert met veel verbazing: "Ik kon het niet geloven"

Stopt Van der Poel met crossen? Van Aert reageert met veel verbazing: "Ik kon het niet geloven"

30/01
Ene ex-renner countert de andere: "Van der Poel kan klassement rijden in grote ronde"

Ene ex-renner countert de andere: "Van der Poel kan klassement rijden in grote ronde"

30/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Thibau Nys Sven Nys Wout Van Aert Tadej Pogacar Michael Vanthourenhout Niels Albert Adrie Van Der Poel Niels Vandeputte Mario De Clercq Marion Norbert-Riberolle Tim Declercq Lotte Kopecky Maxim Van Gils Erwin Vervecken Eddy Merckx Lucien Van Impe Angelo De Clercq Fabio Jakobsen

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved