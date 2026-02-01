Twee cruciale fouten: Sven Nys velt oordeel over WK van Thibau Nys

Twee cruciale fouten: Sven Nys velt oordeel over WK van Thibau Nys
Foto: © photonews

Thibau Nys moest op het WK in Hulst vrede nemen met brons. Vader Sven Nys zag zijn zoon twee fouten maken die hem wellicht het zilver hebben gekost.

Nys nam fiets niet op de schouder

De eerste fout van Nys kwam er al in de tweede ronde. Op een steil heuveltje verloor hij het wiel van Mathieu van der Poel door zijn fiets naar boven te duwen in plaats van op zijn schouder te dragen. 

"Je kan niet lopen met je fiets naast je op zo'n lange beklimming. Dat is onhandig. Je verliest er een seconde", zei Sven Nys tijdens de uitzending van het WK op VRT1. Daarna nam zijn zoon wel de fiets op zijn schouder tijdens het lopen.

Foute bandenkeuze van Nys op WK

Door een andere foute keuze verloor Thibau Nys ook nog het zilver aan Tibor Del Grosso. "De bandenkeuze heeft hem de zilveren medaille gekost", zei Sven Nys achteraf. "Want fysiek was hij in staat om tweede te worden."

Nys was met een minder grof profiel van banden gestart, Del Grosso reed wel met modderbanden. Tijdens de laatste twee ronden begon het plots hevig te regenen en Nys had geen grip meer, waardoor hij begon weg te schuiven. 

Lees ook... "Ik panikeerde even": Thibau Nys verliest zilver op WK en geeft fout toe
Nys had in de voorlaatste ronde een kleine voorsprong op Del Grosso, wisselen was dan ook niet meer mogelijk als hij nog kans wilde maken op zilver. Door enkele schuivers moet Nys uiteindelijk ook tevreden zijn met brons. 

