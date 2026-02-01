Kopecky spreekt stevige ambities uit ondanks aanzienlijk programma

Lotte Kopecky begint straks aan haar seizoen op het EK baanwielrennen in het Turkse Konya. Daar komt ze de komende dagen in vijf disciplines in actie.

Programma Lotte Kopecky

Met de ploegenachtervolging, de afvalling, de individuele achtervolging, de puntenkoers en de ploegkoers zal Lotte Kopecky de komende dagen een goedgevuld programma afwerken op het EK baanwielrennen.

"Ik denk dat het wel meevalt", zegt Kopecky zelf bij Sporza. Zondag rijdt ze de kwalificaties van de ploegenachtervolging om Shari Bossuyt wat extra rust te gunnen. Maandag is er de afvalling, al duurt dat volgens Kopecky maar een kwartier.

Dinsdag volgt dan een hersteldag, woensdag zal wel het heel druk worden met de individuele achtervolging en de puntenkoers. Donderdag sluit Kopecky dan af met de ploegkoers samen met Shari Bossuyt, het onderdeel waarin ze in 2022 al wereldkampioen werden.

Pakt Kopecky medailles op EK baanwielrennen?

Kopecky vindt niet dat ze te veel hooi op haar vork neemt. "Ik voel me goed, dus ik denk dat ik dat wel gewoon kan verteren." En Kopecky vindt ook dat ze een goede winter achter de rug heeft, het gevoel op de piste is heel goed.



Bij haar vorige twee deelnames aan het EK baanwielrennen pakte Kopecky telkens ook twee medailles. "Ik ga er geen cijfer op plakken, maar het mogen er veel zijn", lachte Kopecky nog.