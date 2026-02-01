"Ik panikeerde even": Thibau Nys verliest zilver op WK en geeft fout toe

Thibau Nys heeft vrede moeten nemen met brons op het WK veldrijden. De wereldtitel zat er nooit in, het zilver verloor hij in de slotronde aan Tibor Del Grosso.

Thibau Nys moet al na tien minuten Mathieu van der Poel laten rijden, hij zou daarna strijden met Tibor Del Grosso voor de tweede plaats en het zilver. Door hevige regenval in de finale lag er iets meer modder en reed Nys met een iets lichter profiel van banden.

Nys verliest zilver aan Del Grosso op WK

Daardoor schoof Nys in de slotronde vaak weg en moest hij Del Grosso ook laten rijden. Voor het tweede jaar op rij moest Nys zo tevreden zijn met brons op het WK veldrijden.

"Ik had veel liever tweede willen worden dan derde, maar uiteindelijk is het maar een podiumplaats. Het is een minder groot verschil dan eerste of tweede worden", zei Nys achteraf in de studio bij Sporza.

Koos Nys foute banden op het WK?

"Op het moment dat het volop begon te regenen in de finale, was het te laat. Dan ga je richting die laatste ronde en kan je niet meer wisselen. Ik wist dat ik het daar aan het verspelen was, ik was van links naar rechts aan het schuiven."

"Ik panikeerde zelfs in de laatste halve ronde of ik wel derde zou worden, omdat ik niet wist hoe groot mijn voorsprong was." Nys waagde een gok met zijn banden en die heeft zich dus niet helemaal goed uitgepakt.



"Achteraf gezien had ik het vertrouwen moeten hebben om met een zwaarder profiel te rijden en met meer bandendruk. Maar het parcours heeft zoveel verschillende gezichten getoond de voorbije dagen.